Бил, бил и не добил: Нагибин одолел Пираева, но с прежними ошибками

В Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам RCC Intro, в главном бою которого российский боец Тимур Нагибин одолел Марифа Пираева, но не смог нокаутировать его и избежать своих типичных ошибок. Специальный корреспондент NEWS.ru рассказывает подробности события.

Нокаут от протеже Яна

Лига RCC — одна из крупнейших российских организаций, которые проводят соревнования, несмотря на пандемию. В центре Екатеринбурга, в Академии РМК прошли поединки, которые должны были выявить сильнейших бойцов, способных к выступлению на ведущих турнирах. Открывал основной кард Ильяс Хамзин, друг чемпиона UFC в наилегчайшем весе Петра Яна. Они познакомились ещё в Омске, а потому Пётр согласился быть его секундантом в бою с Дмитрием Гавриловым.

Ильяс уже в первом раунде потряс соперника, но добил его только со второй попытки. Двойка от русского казахстанца дошла до цели к радости чемпиона UFC, а соперник после этого не смог продолжить бой. Хамзин, представляющий клуб «Архангел Михаил», сделал важный шаг по карьерной лестнице и теперь будет готов ко встречам с самыми серьёзными соперниками на российском ринге.

Из Bellator на арену Екатеринбурга

Российский боец Михаил Царёв в своё время выступал в Гран-при лиги Bellator, тренировался с Александром Шлеменко, но потом потерялся из виду. Бой в Екатеринбурге с Сергеем Мартыновым стал для него интересным испытанием. Для Мартынова этот поединок был первой проверкой на зрелость, а Царёв, перешедший в средний вес, проверял себя на прочность с крепким оппонентом.

Царёв сразу рванул в рубку и несколько раз потряс своего соперника. Сергей Мартынов был вынужден жёстко перекрываться, но в одном из разменов он потряс Михаила и добил его жёсткими ударами в партере. Царёв пытался отчаянно защищаться, но так и не смог сдержать напор противника, который обрушивал на него жёсткие удары сверху. После этой победы Мартынов может встретиться с сильным иностранным бойцом.

Михаил Царёв instagram.com/mikhailtsarev86

Ученик Шлеменко побил протеже Гаджиева

В главном бою вечера известный российский легковес Тимур Нагибин сражался с одним из первых проспектов лиги Fight Nights Марифом Пираевым. Не так давно он проиграл поединок на голых кулаках, за что получил «нагоняй» от босса компании Камила Гаджиева. При этом Мариф пояснял, что тот бой рассматривал исключительно в качестве подготовки к выступлению на турнире RCC.

Нагибин, получавший бойцовское образование в клубе «Шторм» Александра Шлеменко, вышел на поединок в белой маске смерти, чем напоминал участь своего соперника. Пираев перед боем получил жёлтую карточку, которая говорила о том, что накануне он не сделал вес. Спортсмен старался уходить от атак соперника и при возможности переводить бой в партер. Нагибин все эти потуги видел издалека и своевременными контратаками сдерживал напор визави. Однако в конце раунда Пираеву удался тейкдаун.

Во втором раунде жёсткий обмен ударами с обеих сторон не изменил ход боя. Нагибин больше напирал и старался сломить соперника, а Пираев грамотно оборонялся и пытался выйти из боя с наименьшим уроном. Постепенно преимущество Нагибина росло, он атаковал более серийно и к концу второго раунда залил лицо соперника кровью. Но на последних секундах уже Пираев потряс противника серией, и лишь гонг спас Тимура от неудачного окончания боя.

В третьем раунде Пираев продолжил легко читаемые проходы в ноги, после которых Нагибин занял доминирующую позицию и доработал до конца раунда, когда рефери зафиксировал его победу. Несмотря на очевидный успех, Нагибин показал несколько пробелов в обороне и пропустил серии ударов от далеко не топового соперника, а потому пока рано говорить о его возможной карьере в UFC. Он прошёл привычного российского джорнимена, но при этом не избежал привычных для себя ошибок.