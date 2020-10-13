Бикрёв о скандальном бое с Амировым: справедливость всё ещё существует

https://static.news.ru/photo/2480d57a-0d75-11eb-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Fight Nights Global (FNG) в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв прокомментировал решение независимых судей, признавших его титульный бой с Шамилем Амировым несостоявшимся.

Решение ожидаемое. Справедливость в нашей стране всё ещё существует. Только сумасшедший увидел бы в той ситуации что-то другое, кроме no contest. Пояс возвращается ко мне. Реванш? Я ещё в клетке Камилу (Гаджиеву, главе FNG. — NEWS.ru) сказал, что готов, отвечая на его вопрос. Мы можем не сойтись в деталях, может быть такое, что наши пути не совпадут, но теоретически я готов к реваншу, — сказал Бикрёв NEWS.ru.

О том, что бой признали несостоявшимся, ранее во вторник объявил глава Fight Nights Global Камил Гаджиев на своей странице в Instagram.

Поединок состоялся 25 сентября в Москве. В третьем раунде бой был остановлен после нарушения правил со стороны Амирова, но в этот момент он избивал Бикрёва, и официальным результатом временно была признана победа Амирова нокаутом. В интервью NEWS.ru Бикрёв рассказал, что Амиров действовал грязно.