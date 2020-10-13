Объявлен итоговый результат титульного боя Бикрёв — Амиров

https://static.news.ru/photo/bb6c6d98-0d69-11eb-b217-fa163e074e61_660.jpg Фото: amirov__77/instagram.com

Титульный бой в полусреднем весе на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global 98 между Дмитрием Бикрёвым и Шамилем Амировым признан несостоявшимся. Об этом заявил глава промоушена Камил Гаджиев на своей странице в Instagram.

Результатом титульного поединка Бикрёв — Амиров станет No contest. Отдаю должное обоим бойцам и их командам, они были готовы принять любое решение. Но для меня было важно получить профессиональную оценку своим действиям и действиям нашего судейского корпуса. Все пять судей, к которым я обратился, единогласно посчитали необходимым признать бой несостоявшимся, — написал Гаджиев.

Судьями, принимавшими решения, были Фредди Бассон (ЮАР), Марко Бросрен (Нидерланды), Вито Паолильо (Италия), Болат Бощжанов (Казахстан) и Скотт Манхардт (США). По словам Гаджиева, они посчитали очевидным нарушение правил: удар коленом в голову в положении «партер».

Ранее в интервью NEWS.ru Бикрёв рассказал, что Амиров действовал грязно. Бой прошёл 25 сентября. В третьем раунде поединок был остановлен после нарушения правил со стороны Амирова, но в этот момент он избивал Бикрёва, и официальным результатом временно была признана победа Амирова нокаутом.