Бикрёв: Амиров действовал грязно, но дагестанцы думают, что я симулировал

Титульный бой Fight Nigts Global между чемпионом Дмитрием Бикрёвым и претендентом Шамилем Амировым завершился самым противоречивым образом из возможных: судья остановил бой в третьем раунде, но никто не понял из-за чего. По словам рефери, причиной для остановки стал запрещённый удар в исполнении Амирова — коленом по голове сидячему сопернику, но повторы показали, что Бикрёв поднял колено на несколько сантиметров и уже не находился в положении, когда его нельзя было так ударить. В итоге так никто и не понял, чем же официально завершился этот поединок. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Бикрёв рассказал о своём видении ситуации.

— Давайте ещё раз проясним: что случилось в конце боя с Амировым?

— Был запрещённый приём. Я получил удар коленом, находясь в партере. Я услышал, как судья остановил бой, сказал «стоп». Я перекрылся, закрыл руками лицо и ждал остановки боя, которая уже по факту свершилась. Вот, собственно, и всё. А уже потом как развивалась ситуация — это другой вопрос. В бою он меня не успел добить. Он попал, я качнулся, но не был потрясён. Разговоры после боя почему-то ушли вообще в другую область: было ли колено на полу или не было. Остановка боя точно была, я её слышал, поединок был прерван. Почему-то это все забыли.

Шамиль Амиров Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что говорил рефери в момент остановки?

— Он просто сказал «стоп» и остановил поединок. В этот момент секунданты Амирова запрыгнули на ринг. Если мы помним, раньше за это штрафовали на 10 процентов гонорара. Сейчас про это правило тоже забыли дружно. Из моих секундантов там изначально никого не было. Потом уже зашёл Камил Гаджиев, другие официальные лица, начали на повторах разбирать момент.

— О чём вы сразу после боя с Амировым говорили?

— Я ему сказал: там не было ничего, нокаута не было. Он такой: «Да, да, но я выигрывал». Я спросил: «Зачем ты меня ударил, пока я был в партере?» В ответ: «Я не видел этого, извини».

Дмитрий Бикрёв и Шамиль Амиров Сергей Булкин/NEWS.ru

— То есть он извинился?

— Да, и это правильно. Я в любом случае не был похож на человека, который был в нокауте.

— Но вы согласны с тем, что проигрывали после двух раундов?

— Спору нет, я проиграл два раунда. Но это нормально, бой ещё далеко не заканчивался, я как раз собирался в третьем раунде приступать к активным действиям. Смешно сейчас слышать, когда говорят, что победу нужно отдать Амирову, потому что я, дескать, и так проигрывал бой.

— Какой у вас был план на поединок?

— Как я говорю: дать ему побороться два раунда, чтобы он вымотался, а потом работать в стойке и завершить бой в свою пользу. Ничего такого удивительного в клетке не происходило, мы с командой всё прекрасно понимали и контролировали. Я уже в третьем раунде начал защищаться от проходов, попадать, и в этот момент случился этот запрещённый удар.

Шамиль Амиров и Дмитрий Бикрёв Сергей Булкин/NEWS.ru

— Представители вашей команды видели протокол, какой результат был в итоге официально зафиксирован? Потому что главный судья не дал внятного ответа на этот вопрос.

— Протокола никто не видел. Но главный судья ещё на ринге сказал, что остановил бой из-за запрещённого удара. Повторы показали, что моё колено было оторвано от земли на три-четыре сантиметра, так что удар можно признать законным, но я не согласен — на ноги я не встал, а продолжал оставаться на колене, а то, что оно оторвалось, это чистая случайность. Они только с десятого повтора смогли это разглядеть.

— Куда вы подавали протест и какого результата ждёте от него?

— Этот бой посмотрит комиссия из независимых судей. Камил Гаджиев обещал, что все эти судьи будут иностранцами. И на основании вердикта этих судей будет принято решение о результате боя: стоит его признать несостоявшимся или вообще дисквалифицировать Амирова.

— Есть ли у вас мысли, что промоутер Камил Гаджиев мог быть заинтересован в определённом исходе этого боя?

— Я думаю, нет. Думаю, это было просто печальное стечение обстоятельств. Надеюсь, что мем, который был: «Амиров не может — Камил поможет», — это не больше чем мем, несмотря на то что они соотечественники. Неприятно было, что в бою было множество нарушений, мне и в пах открыто прилетело, но братья-дагестанцы почему-то считают, что это всё была либо случайность, либо Бикрёв симулировал. Это очень смешно.

Шамиль Амиров Сергей Булкин/NEWS.ru

— Амиров грязненько вёл бой, вам не показалось?

— Ну он же сам признался на пресс-конференции, что в какие-то моменты не отдавал себе отчёта в собственных действиях.

— Что с контрактом с Fight Nights Global? Это же был ваш последний бой по действующему соглашению. Уже обсуждали с Камилом этот вопрос?

— Единственное, что он спросил: «Если бой признают несостоявшимся — готов к реваншу?» Я ответил: «Конечно, да». Но я пока без контракта, и сейчас многое зависит от решения, которое примут независимые судьи. После него можно будет что-то говорить о моём будущем.