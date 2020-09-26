Без скандала не обошлось: в Москве завершился турнир Fight Nights 98

11 сентября на ринге баскетбольной арены «Химки» прошёл вечер бокса, в ходе которого Сергей Харитонов одолел британца Дэнни Уильямса, а Фёдор Чудинов оказался сильнее другого выходца с берегов Туманного Альбиона — Умара Садика.

В главном бою за пояс РЕН ТВ Харитонов отправил соперника в нокдаун левым ударом за минуту до окончания стартового раунда. После ещё одного нокдауна — во втором раунде — рефери...