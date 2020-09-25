Нерешительность судей привела к новому скандалу в ММА

Главный бой на турнире FIGHT NIGHTS 98 в Москве между Дмитрием Бикрёвым и Шамилем Амировым был омрачён судейским скандалом. Амиров в третьем раунде нанёс удар коленом, который рефери показался запрещённым, так как соперник в этот момент стоял на колене. Однако повтор показывает, что, когда Бикрёву попали в челюсть, он уже оторвал колено, но ни о каком нокауте не могло идти и речи. Тем не менее победителем боя техническим нокаутом был объявлен Амиров. Как такое возможно и почему промоутер и главный судья перекладывают друг на друга ответственность за это решение — в репортаже NEWS.ru.

Противостояние противоположностей

Прошедший в зале развлекательного комплекса «Мир» на Цветном бульваре турнир компании FIGHT NIGHTS может стать последним крупным бойцовским шоу в столице в этом году. Рост заболеваемости коронавирусом, вероятно, повлечёт за собой новые ограничения, в том числе и на массовые мероприятия. Пока же зрители смогли собраться в камерной атмосфере небольшого зала и посмотреть хорошие бои, а украшением вечера должно было стать противостояние опыта и молодости, борьбы и ударной техники. 34-летний ветеран Дмитрий Бикрёв оборонял свой пояс против молодого и голодного уроженца Дагестана Шамиля Амирова.

Бикрёв вроде и контролировал центр ринга, и активно встречал соперника ударами, и защищался от тейкдаунов, но Амиров сантиметр за сантиметром «выгрызал» у него пространство, стаскивал в партер и изматывал там. Вёл поединок претендент довольно грязно и сначала «отличился» попаданием ниже пояса, а затем с него был снят балл за запрещённый удар находящегося на трёх точках опоры соперника. Тем не менее по итогам двух раундов Амиров вёл на всех судейских записках, что тоже сыграло свою роль в ключевой драме вечера.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нокаут зафиксировали только зрители

В середине третьего раунда стоящий на коленях Бикрёв попытался перевести соперника в партер, но напоролся на встречный удар коленом. Рефери Станислав Новицкий остановил его, так как, по мнению специалиста, удар был запрещённым, однако команда Амирова и большая часть зрителей в зале восприняли остановку как технический нокаут и начали бурно праздновать. В ходе десятикратного просмотра повтора рефери признал, что проглядел момент, когда при попадании колена в лицо Бикрёва тот уже оторвал своё колено от настила ринга, а потому удар признавался легальным. В такой ситуации судьям нужно было всего-навсего продолжить бой, но тут началось невероятное.

Глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев потребовал у судей вручить пояс и принять решение сейчас, а затем дал возможность обжаловать результат какой-то специальной комиссии. Главный судья соревнований Олег Бессуднов пошёл у него на поводу, и ринг-анонсер Александр Загорский огласил победу Амирова техническим нокаутом. При этом сам Бессуднов зачем-то сделал акцент на том, что Амиров вёл по очкам, хотя непонятно, какое это имеет значение, когда оба бойца могут продолжать поединок. Сейчас, когда схватку в любом случае не сумели продолжить по правилам, хоть как-то сохранить лицо компании и судейской коллегии Союза ММА России поможет только признание боя несостоявшимся и назначение реванша в ближайшие месяцы. О том, почему было принято столь абсурдное решение, нам рассказали главные ответственные за происходящее лица, которые попросту попытались переложить вину друг на друга.

Камил Гаджиев: хотел наградить человека, который выиграл, а не участвовать в этой порнухе

После боя у Камила Гаджиева было такое лицо, словно он оправдывался за то, что редкий турнир его организации обходится без скандалов. Как и во всех предыдущих спорных ситуациях, он старался максимально дистанцироваться от взятия на себя ответственности за случившееся.

— Как вы объясните такой исход боя?

— Это нонсенс. Такого за свою карьеру я ещё не видел. Тут свалили всё в кучу. Кто-то считает, что если бы рефери не остановил, то Амиров бы добил Бикрёва. Кто-то говорит, что это был запрещённый удар, потому что в момент его нанесения Бикрёв стоял на коленях. Я не Соломон, но соломоновым решением предлагаю, чтобы люди, реально разбирающиеся в спорте, а не занимающиеся конъюнктурой, за неделю досконально изучили эпизод и вынесли решение. Если они скажут, что он должен быть признан несостоявшимся, я приму такое решение. Я и здесь об этом сказал, потому что, стоя в клетке и вручая пояс, я не претендовал на то, что знаю верное решение, но лишать этот бой чемпиона я тоже не мог.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вам не кажется, что при любом решении нужен реванш?

— Я считаю, что этот реванш нужен не из каких-то коммерческих соображений. Он просто обязан случиться в силу сложившейся ситуации.

— После того что увидели зрители по «Матч ТВ», им сложно будет полюбить ММА?

— Наоборот, они влюбятся в ММА из-за этих эмоций. Мы как профессионалы видим в этом негатив, а кто-то, наоборот, увидит что-то интересненькое. Как сейчас модно говорить, годный контент.

— Почему в России наблюдается такое недоверие судьям со стороны организаторов?

— А у меня нет к ним недоверия, просто у судей нет позиции. Кто-то должен был «взять свои здоровенные яйца», положить их в центр клетки и сказать: «Это вот так».

— Кто принял вердикт «технический нокаут»?

— Главный судья. Я сказал им: «Принимайте решение». Что это, если не нарушение правил? Значит, ошибка рефери.

— Вам не показалось, что рефери в клетке не хватило жёсткости, потому что он не зафиксировал технический нокаут, но радость команды Амирова заставила его изменить мнение?

— И это тоже. Я же говорю, что весь вопрос в «яйцах». Я не обвиняю каждого в отдельности, а говорю в целом о нерешительной системе. Я хочу сидеть в первом ряду и просто наслаждаться боем, который я организовал, а не разгребать всё это дерьмо в клетке. Я хочу выйти и наградить человека, который выиграл, а мне приходится участвовать в этой порнухе. Рефери надо было сразу сказать, чтобы все оставались на местах, но он не смог взять ситуацию под контроль. Тяжёлая у него профессия.

— Вы обсуждали вопрос продолжения боя? Почему этого не произошло спустя несколько минут?

— Я ждал, что мне скажут судьи и что я буду говорить. Я вышел уже через пять минут, чтобы прекратить этот бардак, и попросил разобраться и вынести решение.

— Может, судьи боялись принимать решение, потому что кто-то, например вы, выйдет и его отменит?

— А когда в FIGHT NIGHTS было такое, чтобы мы отменяли решения судей? Я могу быть не согласен с решением судей, но я никогда его не отменял. В других организациях бывает по-всякому, но не у нас. И сейчас я у них спрашивал, какое решение?

— Когда примут окончательное решение, и кто будет анализировать бой?

— В течение недели надо всё обдумать. В Союзе ММА есть люди, которые разбираются в правилах. Им тоже нужно поставить точку в этом деле. Главное, чтобы эти люди были непредвзятыми. Я готов согласиться с признанием боя несостоявшимся, но Олег Бессуднов тоже не зря отметил, что на момент остановки боя Амиров вёл по очкам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Бессуднов: десять раз говорил Гаджиеву, что нужно продолжать бой

Глава судейской коллегии, представитель Московской федерации ММА Олег Бессуднов своё решение смог объяснить с трудом и отметил, что на него и его коллег оказывалось давление со стороны промоутера. Также он не сформулировал, какой вердикт внесён в официальный протокол боя.

— Почему было принято такое решение?

— Очень трудно было рассмотреть момент нанесения удара с разных ракурсов. Когда мы смотрели повторы на экране, раза с десятого было видно, что колено было приподнято в момент нанесения удара. Но, по контексту, Амиров наносил удар и замахивался, когда соперник стоял на колене. Надо было просто рефери продолжить бой после остановки.

— А кто принял решение остановить бой и признать технический нокаут?

— Технический нокаут не признавали. Это уже Загорский решил и объявил так.

— А какой тогда официальный вердикт?

— Решение вручить пояс Амирову принял руководитель промоушена. Может, он сделал это сгоряча или потому что сильно торопился. А какой вердикт, я даже не знаю и теряюсь.

— В протоколе так и напишут?

— Там сейчас вообще ничего не записывается. Мы выжидаем паузу, потому что там очень много эмоций. Повлияло, что бой проходил поздно, было много нарушений правил со стороны Амирова. Я не видел умысла в его действиях, скорее, много желания и недостаточный контроль рефери. Решение в итоге примут чуть позже.

— Камил Гаджиев сказал, что судьям не хватило «яиц», чтобы принять решение. Вы с ним согласны?

— Если он так сказал, имел на то основания. Но я ему говорил в клетке раз десять, что нужно продолжать бой, потому что нокаут не был зафиксирован, но Камил не хотел меня слушать, а выхватывать микрофон у главы промоушена и объявлять, что он был не прав, я не стал.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что дальше?

Главная проблема российских ММА не только и не столько в неквалифицированном судействе, хотя подобное встречается повсеместно, сколько в отсутствии единовластия. Союз ММА России не обладает полномочиями главного контролирующего органа во всех организациях и не может обеспечить единство правил и их трактовки. Сами промоутеры, приглашая на турниры судей Союза или даже зарубежных специалистов, нередко вмешиваются в их работу и меняют исходы боёв на своё усмотрение, чем неоднократно пользовался отец-основатель АСА Майрбек Хасиев.

При этом судьи валят свои огрехи на промоутеров, промоутеры отыгрываются на судьях, а в итоге страдает сам спорт, бойцы и зрители, которые перестают вообще верить в какую-то объективность. Выходом из ситуации может быть только создание независимых атлетических комиссий, в чьей компетенции полностью находились бы вопросы судейства, допуска бойцов, а в перспективе и обеспечения допинг-контроля, который давно назрел в рамках российских турниров. Но кому-то по-прежнему выгодно ловить рыбу в мутной воде.