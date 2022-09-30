«Берут в разведку»: чемпион AMC Fight Nights Минеев сходил в военкомат Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев сходил в военкомат и готов отправиться в разведку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Минеев

Российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал «Матч ТВ» о походе в военкомат. Его вызвали в рамках частичной мобилизации.

Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Дали время собраться, на следующей неделе должен тут быть. Куда поеду — пока не уточнили, наверное, в Подмосковье. Я пришел по повестке, служил срочку и контракт в ВДВ, поэтому и получил ее. Желаю добровольцам одеваться теплее, скоро зима. Пока у меня только дух призывника, а боевой появится уже на позиции, — сказал Минеев.

Он добавил, что Родину защищать нужно всегда, нужно всегда вставать при гимне, знать его и с достоинством и гордостью относиться к воинским знаменам и символам страны, в армии служить.

25 сентября Минеев получил повестку и заявил о намерении пойти в военкомат. Он также сказал о готовности отправиться на фронт, так как десантников, по его информации, осталось мало.

Спустя три дня, 28 сентября, в Минспорте рассказали о работе над программой по защите спортсменов от мобилизации.