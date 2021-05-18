Баста предложил Хабибу стать министром культуры Дагестана

https://static.news.ru/photo/ad53f482-b7f6-11eb-8e83-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэпер Василий Вакуленко по прозвищу Баста посоветовал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову стать министром культуры Дагестана после того, как тот негативно высказывался о концерте Егора Крида в республике. Интервью Басты было опубликовано на YouTube-канале «Руки Выше».

Хабибу нужно стать министром культуры. Это не шутка — стать министром культуры. Он человек очень образованный, у него очень правильная позиция по многим моментам. Для того чтобы с этим работать, нужно стать функционером... Я думаю, что и люди были бы благодарны. И на примере Дагестана другие бы республики или области сказали, как классно сделал, — сказал Баста.

По словам рэпера, ему не нравится кинза, но он не может отменить её и сделать так, чтобы все ели петрушку. У людей должен быть выбор, ходить на концерт Крида или не ходить.

В 2019 году в Махачкале были отменены концерты Егора Крида после слов Нурмагомедова о том, что такая музыка не нужна дагестанской молодёжи.

17 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram объяснил, почему назвал Нурмагомедова проектом UFC.