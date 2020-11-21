Башаев стал чемпионом Европы по дзюдо в супертяжёлом весе

https://static.news.ru/photo/3541f7ba-2c22-11eb-8fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал чемпионом Европы в весовой категории свыше 100 кг, победив в финале соотечественника Инала Тасоева.

В заключительном финале чемпионата Европы в Праге встретились два российских дзюдоиста Тамерлан Башаев и Инал Тасоев, которые недавно также разыграли финал Гран-при в Будапеште, где победа осталась за Тасоевым. В этот раз он имел психологическое преимущество над соперником и действовал увереннее, однако в раунде «голден-скор» Башаев встретил атаку соперника и провёл победный бросок.

Всего сборная России по итогам чемпионата Европы завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду и заняла второе общекомандное место после сборной Франции.

Как сообщал NEWS.ru, российский дзюдоист, выступающий в весе до 90 кг, Михаил Игольников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Праге.