Багаутинов: подарю Руслану валенки, чтобы ноги не мёрзли во время пробежек

Известный боец смешанных единоборств Али Багаутинов считает, что золото Олимпиады представляет большую ценность, чем титул Абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом он сказал в интервью NEWS.ru, признавшись, что в молодости мечтал стать призёром Игр по вольной борьбе. Также он рассказал, будет ли пытаться нокаутировать Руслана Проводникова в боксёрском поединке и что планирует подарить экс-чемпиону мира в ответ на «картонный» пояс UFC.

— 19 декабря вы сразитесь с Русланом Проводниковым в рамках шоу «Драться, чтобы спасти». Зачем вам, бойцу MMA, претенденту на титул Brave CF проводить боксёрский бой, да ещё и с экс-чемпионом мира?

— Я фанат данного вида спорта. В 2013 году провёл первый поединок по правилам бокса (с Антоном Бекишем) и тем самым исполнил свою мечту. Хотя толком не имел опыта выступлений в этом виде. Все мои знакомые говорили мне: «Куда ты лезешь? Ты же борец. Это совсем другая стихия».

Думал, что на этом мой путь в боксе закончится. Однако в конце 2020 года провёл ещё один поединок и снова выиграл (у Андрея Калечица). Но даже после этого меня не оставляла мысль сразиться с таким профессионалом, как Руслан.

— Как в Brave CF отреагировали на ваше решение подраться по правилам бокса? Ведь битва со спортсменом калибра Проводникова — огромная опасность.

— В моём контракте с промоушеном нет пункта, запрещающего мне параллельно выступать по правилам бокса. В Brave CF с пониманием отнеслись к моему желанию и сказали, что будут всячески поддерживать меня в этом начинании. Но отрицать не буду, в подобной схватке есть риск.

— В финале Гран-при Brave CF в наилегчайшем весе вы сразитесь с Велимурадом Алхасовым. Что скажете о нём?

— Это достаточно мастеровитый, именитый спортсмен. Причём успеха он добился не только в профессиональной, но и в любительской карьере. Как и я, он чемпион мира по боевому самбо. По любителям мы несколько раз пересекались, поэтому отлично знаем друг друга. Думаю, получится очень интересное противостояние.

— За последние годы в кроссовер-боях было загублено немало карьер. Достаточно вспомнить, как переход в бокс повлиял на Конора Макгрегора, впоследствии проигравшего три битвы из четырёх. Не боитесь, что с вами может произойти что-то похожее?

— Не думаю, что корректно сравнивать нас с Макгрегором. Хотя бы по той причине, что для него дуэль с Флойдом Мейвезером стала дебютной в профессиональном боксе. Я же выйду на ринг уже в третий раз. Если бы что-то было не так, понял бы ещё в 2013-м. Наоборот, совмещаю приятное с полезным — работаю над своей ударной техникой. Уверен, это даст положительный эффект в преддверии финала Гран-при Brave CF.

— Считается, что переход в другой вид спорта сильно сказался на ударной технике, чувстве дистанции Макгрегора. Настолько ли сложно перестроиться с MMA на бокс и обратно?

— Мне кажется, достаточно лишь немного отдохнуть, переключить тумблер на смешанные единоборства и спокойно работать. Что касается меня, то в ходе подготовки к битве по правилам MMA я не буду заниматься боксом. Акцентировать внимание буду на борьбе. Всем известно про правило 21 дня. Если человек повторяет одно и то же на протяжении трёх недель, то у него вырабатываются новые привычки. Это применимо и к боевым искусствам. За этот период вновь начинаешь чувствовать дистанцию, иначе драться.

— Проводников не сказал, будет ли он пытаться добиться досрочной победы в бою с вами. А как вы настраиваетесь на него?

— Вы думаете, если я стану жёстко бить Руслана, он будет просто стоять? Если я сам не буду атаковать, это сделает он. У нас намечается бескомпромиссная рубка. Я в предвкушении. Уверен в своих силах, думаю, нам удастся показать красивый бокс.

— По сути ваш поединок с Проводниковым можно считать скорее выставочным, ведь он не будет отражён в ваших профессиональных рекордах. Будете ли вы пытаться нокаутировать соперника в такой схватке?

— Когда планируешь победить досрочно, обычно всё получается с точностью до наоборот. Поэтому стараюсь об этом не думать.

— Но если представить, что вы зацепили Проводникова и поняли, что можете нокаутировать. Станете ли вы делать это?

— Пару ударов вдогонку точно пошлю (смеётся).

— Проводя аналогии с серией фильмов о Рокки, Проводников сказал, что вы напоминаете ему Клаббера Лэнга — персонажа из третьей части франшизы. Руслан сказал, что вы такой же злой.

— По-моему, он преувеличивает. Хотя ассоциация довольно интересная. Но думаю, что в этой схватке я всё-таки буду Али Багаутиновым.

— Вы сказали, что сейчас проходите подготовку с олимпийским чемпионом Токио в категории до 57 килограммов Альбертом Батыргазиевым.

— Да, сейчас тренируюсь вместе с Батыргазиевым, который 24 декабря проведёт поединок с бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Владимиром Никитиным. Альберт совместно с тренером Эдуардом Кравцовым разработали план на бой с Проводниковым, выстроили тренировочный процесс.

— Что Батыргазиев посоветовал в преддверии боя с Проводниковым?

— Сказал, что надо больше двигаться. Можно сказать, что над движением мы и работали на протяжении последних двух месяцев. Вроде, получалось неплохо.

— Батыргазиев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Следили за его выступлениями?

— Конечно, болел за него. Очень рад, что такой именитый боксёр изъявил желание помочь мне в подготовке. Батыргазиев собирался прийти на наш поединок с Проводниковым, возможно, даже будет одним из моих секундантов.

— Складывается впечатление, что за последнее время любительский бокс стал ещё менее объективным, чем раньше. На Олимпиаде почти каждое второе судейское решение было спорным, многие не понимали, как жюри распределяет баллы. Не думаете, что стоит вернуться к подсчёту точных попаданий?

— Согласен, что нынешняя система крайне неоднозначна. Поэтому очень нервничал перед схваткой Батыргазиева с Дюком Рэганом в финале Игр в Токио. Альберт нанёс больше ударов, но я до последнего боялся, что судьи могут отдать победу американцу. Также вспоминается выступление Имама Хатаева. На мой взгляд, он хорошо провёл дуэль с Бенджамином Уиттекером в полуфинале и жёстко бил, но члены жюри встали на сторону британца. Это стоило россиянину выхода в финал в категории до 81 килограмма. Мне кажется, было бы правильнее вернуться к подсчёту точных попаданий. Однако учитывать нужно именно акцентированные.

— В 2021 году самбо было признано олимпийским видом спорта, идут разговоры о том, что его примеру могут последовать и MMA. Вам было бы интересно увидеть смешанные единоборства на Играх?

— Если MMA и признают олимпийским видом спорта, то скорее всего заметно смягчат правила. Из-за этого поединки станут не такими привлекательными. Зато наконец появятся олимпийские чемпионы по смешанным единоборствам. Правда, большинство из них будут представлять Россию, поэтому сложно сказать, насколько это выгодно остальным.

— Наверное, вечно будет вестись спор, что более ценно — титул чемпиона мира или олимпийское золото. Если бы вам было дано выбирать: стать олимпийским чемпионом по MMA или выиграть пояс UFC, что бы вы выбрали?

— На мой взгляд, победа на Олимпиаде ценнее титула чемпиона UFC. Я занимался вольной борьбой и мечтал завоевать золото Игр в этом виде спорта.

— Всем известно, что Проводников подарил вам картонный пояс UFC. Как вы отреагировали?

— На самом деле пояс был кожаным. Повесил его рядом с другими наградами. Можно сказать, что нормально отреагировал на это.

— Не собираетесь сделать ему ответный подарок?

— Может, подарю Проводникову валенки, чтобы ноги не мёрзли во время пробежек (смеётся).