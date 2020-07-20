В Абу-Даби завершился третий турнир UFC на «Бойцовском острове». Бразилец Дейвисон Фигейредо во второй раз подряд уничтожил американца Джозефа Бенавидеса и наконец стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Его будущим соперником может стать непобеждённый россиянин Аскар Аскаров, одолевший четвёртого номера рейтинга Алешандре Пантожу. Карьера в UFC Хадиса Ибрагимова завершилась брутальным нокаутом в первом раунде. NEWS.ru подводит главные итоги турнира.

Пять минут в режиме выживания

В первом бою за вакантный титул чемпиона в наилегчайшем весе в феврале бразильский нокаутёр Дейвисон Фигейредо не оставил шансов вечному претенденту Жозе Бенавидесу. Однако пояс бразильскому Богу Войны не достался, так как накануне он не сделал вес. Бенавидес, проведший много лет в тени первого номера в дивизионе Деметриуса Джонсона и побеждавший Генри Сехудо, понимал, что это уже точно его последний шанс, но на самом деле и никакого шанса не было. Уже первым ударом Фигейредо потряс мексиканца в висок, после чего тот на мужестве, на инстинктах, на стремлении к этой недостижимой мечте провёл примерно четыре минуты.

Дейвисон Фигейредо Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всё это время бразилец его несколько раз пытался задушить, но Бенавидес выскальзывал, ещё дважды отправлял в нокдаун, но американец сопротивлялся, отметая поползновения рефери остановить поединок. Даже когда Фигейредо локтями изуродовал его лицо, он продолжал вести бой и не сдался, когда тот взял совсем уж плотный захват. Но за одну волю к победе в UFC не дают даже бонусов, не то что поясов. Закончилось всё печально: Бенавидес «уснул», а потом Фигейредо встал перед ним на колени, как когда-то его соотечественник Антониу Силва перед избитым им Фёдором Емельяненко.

Цепкий Аскар нацелился на третий российский пояс

Одним из тех, кто может составить конкуренцию Фигейредо в следующем бою за титул, а скорее всё же через бой, после того как сам одержит ещё одну победу, может стать россиянин Аскар Аскаров. Мы рассказывали про непростую судьбу этого бойца с нарушениями слуха, который с тех пор шаг за шагом движется к вершине UFC. В очередном поединке он ниспроверг котировки букмекеров и переломил ход боя с бразильцем Алешандре Пантожей. Славящийся своими приёмами джиу-джитсу топовый оппонент столкнулся с лучшим образцом дагестанской борьбы в лице Аскара. Но если в партере у мастеров грепплинга наблюдался паритет, то в стойке в третьем раунде Аскаров соперника перестрелял, что и обеспечило ему итоговую победу.

askar_mma/instagram.com

Каковы шансы Аскарова против Фигейреду? Судя по увиденному, не очень высоки. Уж слишком мощным для этой категории выглядит бразилец, слишком крепко он бьёт и твёрдо стоит на ногах, чтобы легко дать Аскару навязать себе борьбу. Но попытка не пытка, и даже претенденты на титул UFC остаются в истории единоборств. Кстати, выше Пантожи, чьё место должен занять Аскаров, и участников недавнего титульного боя стоит только один боец — мексиканец Брэндон Морено, с которым Аскар свёл вничью свой дебютный поединок, а после этого оба одержали по две победы.

Измельчали в России чемпионы

Если раньше выходец из России и чемпион доморощенного промоушена М-1 имел своего рода знак качества и не терялся в UFC, то сейчас уровень поставляемого лигой контингента снизился. Сначала непобеждённый Олег Богатов безвольно проиграл 40-летнему бразильцу и стал участником скандала, а теперь Хадис Ибрагимов будет уволен после трёх разгромных поражений подряд. Последнее, от Романа Долидзе, получилось самым неприятным. Во-первых, российский боец за раунд не показал, по сути, ничего, во-вторых, пропущенный удар коленом получился весьма болезненным, после чего он долго не мог прийти в себя. Тут уж главное — здоровье.

Хадис Ибрагимов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Царукян показал отличные перспективы

23-летний российский боец армянского происхождения Арман Царукян провёл крайне зрелый и грамотный поединок и показал, что в UFC у него могут быть хорошие перспективы. В первом раунде он показал крепкому сопернику из Бразилии Дави Рамосу превосходство в борьбе, а затем и в стойке с ним расправился. После того как в дебютном бою его бросили под танк в лице Ислама Махачева, Царукян одержал две убедительные победы, и пока для улучшения карьерных перспектив ему не хватает только досрочных побед.

«Береги ногу, Сеня!»

Болевые на ноги в современных ММА, особенно когда речь идёт о выступающих в UFC мастерах высочайшего уровня, большая редкость. Однако в двух боях главного карда мы увидели великолепно исполненные приёмы. Сначала бразильянка Ариана Липски так заплела ноги сопернице, что та сама не заметила, как пропустила рычаг колена. Затем уже швед Джек Херманссон нанёс третье подряд поражение подававшему некогда большие надежды мексиканцу Келвину Гастелуму. Тот сам затащил его в партер, думал, что контролирует ситуацию, но стоило оставить ногу без присмотра, как Херманссон провёл скручивание пятки. Эти примеры лишний раз показывают, что в ММА всегда есть место для сюрприза, а потому тут нельзя расслабляться ни на секунду.