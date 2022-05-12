Боксёр Сироткин: никаких перспектив у Ковалёва в новом дивизионе нет Боксёр Сироткин заявил, что Ковалёв не добьётся больших результатов в первом тяжёлом весе

Андрей Сироткин / Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боксёр среднего веса Андрей Сироткин в разговоре с NEWS.ru заявил, что у его соотечественника Сергея Ковалёва не получится добиться больших результатов в первом тяжёлом весе. Крашеру Ковалёву 14 мая предстоит дебют в новом дивизионе против небитого болгарина Тервела Пулева.

Никаких перспектив у Ковалёва в новом дивизионе нет. Ему слишком много лет и слишком долгим оказался его перерыв в карьере. Максимум, на что Сергей может рассчитывать, — победа в конкретном поединке, но без каких-то шансов на титулы, — сказал собеседник NEWS.ru.

39-летний Ковалёв является бывшим обладателем титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе. На его счету 34 победы, четыре поражения и одна ничья. Ковалёв не выходил на ринг с осени 2019 года, когда потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. 39-летний Пулев выиграл все 16 боёв на профессиональном ринге.

Встреча уроженца Копейска и болгарина состоится 14 мая на арене The Forum в американском Инглвуде, штат Калифорния. Она будет рассчитана на десять раундов.