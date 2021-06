Американский рестлер выразил желание сразиться с Емельяненко

39-летний рестлер также выступает в Bellator, как и Емельяненко. В его активе три победных боя с малоизвестными оппонентами.

Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой 23 октября в Москве в главном бою вечера, а его соперник пока не объявлен. Это будет один из двух последних поединков в карьере Последнего Императора.