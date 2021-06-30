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Кирилл Семёнов
Американский рестлер Джейк Хэгер, более известный как Джек Сваггер, на своей странице в Twitter опубликовал фото с Фёдором Емельяненко и выразил желание с ним сразиться.
Бой, который нужен миру, — написал Сваггер под совместной фотографией с легендарным бойцом.
Бой, который нужен миру, — написал Сваггер под совместной фотографией с легендарным бойцом.
39-летний рестлер также выступает в Bellator, как и Емельяненко. В его активе три победных боя с малоизвестными оппонентами.
Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой 23 октября в Москве в главном бою вечера, а его соперник пока не объявлен. Это будет один из двух последних поединков в карьере Последнего Императора.
The Fight the World Needs !@BellatorMMApic.twitter.com/mHNMhX9Zmb— Jake Hager (@RealJakeHager) June 29, 2021
The Fight the World Needs !@BellatorMMApic.twitter.com/mHNMhX9Zmb
Как сообщалось ранее, легендарный российский тяжеловес Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Его соперником может стать 43-летний бразильский средневес Лиото Мачида, выступавший также в полутяжёлой весовой категории.
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В Сочи прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 125. В главном бою вечера в лёгком весе россиянин Абдул-Рахман Дудаев (26-6) победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Франсиско де Лиму (16-5-1).
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Американский рестлер выразил желание сразиться с Емельяненко