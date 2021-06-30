Американский рестлер выразил желание сразиться с Емельяненко

Американский рестлер Джейк Хэгер, более известный как Джек Сваггер, на своей странице в Twitter опубликовал фото с Фёдором Емельяненко и выразил желание с ним сразиться.

Бой, который нужен миру, — написал Сваггер под совместной фотографией с легендарным бойцом.

39-летний рестлер также выступает в Bellator, как и Емельяненко. В его активе три победных боя с малоизвестными оппонентами.

Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой 23 октября в Москве в главном бою вечера, а его соперник пока не объявлен. Это будет один из двух последних поединков в карьере Последнего Императора.

Как сообщалось ранее, легендарный российский тяжеловес Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Его соперником может стать 43-летний бразильский средневес Лиото Мачида, выступавший также в полутяжёлой весовой категории.