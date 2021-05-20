Американский боец Монсон назвал причины распада СССР

https://static.news.ru/photo/333d9dc2-b96a-11eb-a45f-96000091f725_660.jpg Джефф Монсон Фото: instagram.com/jeff_monson_official

Бывший американский боец ММА, а ныне депутат муниципального совета городского округа Красногорска Джефф Монсон высказался о причинах распада СССР. Он назвал Михаила Горбачёва и других руководителей страны виновными в развале государства, так как они попытались внедрить капитализм в коммунистическую систему. Его слова приводит «РБ Спорт».

Советский Союз распался не из-за провала коммунизма, хотя это трудно назвать коммунизмом — это был лишь путь к нему. Он распался, потому что Горбачёв и другие руководители страны попытались внедрить капитализм в коммунистическую систему. Если вы посмотрите на уровень жизни людей, он был очень высок, но когда Горбачёв начал проводить реформы, экономика стала разрушаться, — сказал Монсон.

Боец добавил, что СССР рухнул из-за предательства людей, а коммунизм перестал работать после капиталистических реформ и встреч Горбачева с Рейганом, чтобы закончить Холодную войну.

Монсон получил российское гражданство и стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» в сентябре 2018 года. Он известен коммунистическими взглядами.

В качестве бойца Монсон был чемпионом мира по грэпплингу и выступал в ряде топовых ММА-промоушенов, таких как UFC и Pride.

29 июня 2020 года Монсон проголосовал за поправки в Конституцию России.