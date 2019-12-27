https://static.news.ru/photo/1790ddf2-28a5-11ea-947a-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Емельяненко эмоционально отреагировал на интервью Фёдора Емельяненко, где он заявил, что считает своего брата мёртвым.

Вообще, я тебе хочу сказать, Федот: рот свой закрой. Забудь меня. Меня для тебя не существует после твоих слов. И я, и мама, и сестра старшая, и младший брат — мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу Мамоне, — сказал Александр Емельяненко в обращении на своей странице в Instagram.

Также он отметил, что если Фёдор считает его мёртвым, то может сходить в храм и поставить свечку за упокой.

Это уже не первый эпизод противостояния братьев в публичном пространстве. Ранее Александр неоднократно критически отзывался о Фёдоре, а тот в ответ назвал его «Иудой».

Как сообщал NEWS.ru, Куинтон Джексон рассказал, чем Фёдор Емельяненко отличается от его предыдущих соперников.