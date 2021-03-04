Российский рубль укрепился к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/5d1083ea-7d73-11eb-85ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После вчерашнего провала, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, российский рубль в начале утренних торгов в пятницу укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской Биржи.

По информации на 07:20 по московскому времени, курс доллара расчётами «завтра» снизился на 22 копейки и составил 74,48 рубля за доллар. Евро подешевел на 38 копеек, теперь за него просят 89,07 рубля.

В минувший четверг в последние полтора часа торгов российская валюта резко ослабла, и после 22:30 по Москве доллар и евро прибавили к своей стоимости более 1 рубля и достигли уровней 74,98 рубля и 89,73 рубля соответственно.

Поводом для ослабления российской валюты стало сообщение Bloomberg о том, что США и Великобритания планируют ввести очередные санкции против РФ в отношении суверенного долга страны и российских бизнесменов, писал NEWS.ru.