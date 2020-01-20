За время укрепления с начала декабря российская валюта поднялась в цене с 64,5 до 61 рубля за доллар. Такой рост привёл к избыточно высокому курсу рубля, факторы для которого во многом уже учтены в ценах. Поэтому на текущей неделе маловероятно снижение доллара к отечественной валюте ниже 60,5-61. Подробности — в материале NEWS.ru

Поддержку рублю окажет налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами, пик которого приходится на 20-24 января. С другой стороны, продолжится и повышенный спрос на доллары со стороны Минфина, увеличившего покупки с середины месяца в рамках «бюджетного правила». Кроме того, рисками выступает геополитическая напряженность, прежде всего на Ближнем Востоке. В условиях взаимодействия противоположных указанных факторов есть вероятность сохранения курса доллара к рублю в диапазоне 60,5–62,5 рубля.

В дальнейшем в ближайшие месяцы, динамика может быть шире, но очень резких изменений ожидать, очевидно, не следует, рассказал NEWS.ru трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

Рубль в декабре-январе поддерживается значительной склонностью к рисковым активам на рынке, ценами нефти выше $65 за баррель Brent, относительно высоким процентом по российским гособлигациям — ОФЗ, и прочее. Но это уже привело к значительному укреплению рубля, и дальнейший рост маловероятен в условиях достаточно слабой экономики. Тем более, если продолжится сокращение ключевой ставки ЦБ, что уменьшит доходность рублёвых инструментов. Иван Капустянский практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

По его словам, если же будут какие-либо негативные события в геополитике, то рубль традиционно снизится. Соответственно, вероятность падения доллара ниже 59-60 рублей меньше, чем его поход к 65-66 рублям. Однако вряд ли стоит ждать и значительного роста доллара выше 66 рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Откат нефти

Пока в центре внимания остаётся приостановка добычи на двух месторождениях и сложности с отгрузкой в портах Ливии, которые подняли мировые цены выше $65 за баррель — 20 января Brent растёт более чем на 1%.

Между тем ответные действия Ирана на убийство генерала Сулеймани не привели к жертвам среди американских военнослужащих. Рынок поверил в то, что Тегеран тем самым решил не вступать в прямой клинч с Вашингтоном, а у США появился шанс перевести все в дипломатическое русло.

Однако события последних дней указывают на то, что подобные выводы могут быть близорукими. Да в Исламской республике вновь прокатились многочисленные манифестации из-за сбитого «Боинга», но от планов по выдавливанию США из Ирака в руководстве страны всё же не отказались. И участившиеся минометные обстрелы американских баз в Ираке наряду с сообщениями об ускорении обогащения урана это лишь подтверждают. Поэтому рано или поздно могут возникнуть события, которые способны перезапустить процесс наращивания в котировках чёрного золота военной премии.

Пока же этого нет, рынок не может найти опору для того, чтобы приступить к формированию нового импульса вверх. Подписание США и Китая «первой фазы» торгового соглашения не выступило в этой роли палочки-выручалочки, так как наиболее проницательным инвесторам очевидно, что о формировании предпосылок для исчерпания «торговой войны» говорить не приходится, стороны лишь договорились о «перемирии», которое может закончится после выборов президента США в ноябре. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Не способствовали переходу инициативы к «быкам» также противоречивые новости в отношении саммита ОПЕК+ в марте, которые можно было бы и интерпретировать и таким образом, что сделка по ограничению нефтедобычи не будет продлена на оставшуюся часть года.

Впоследствии министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что саммит состоится, как и ранее предполагалось, 5-6 марта. Подлили масла в огонь и прогнозы Международного энергетического агентства, эксперты которого подтвердили свои мысли о том, что в этом году на рынке будет наблюдаться переизбыток поставок даже после продления сделки ОПЕК+, при этом потребление вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки ниже среднего значения за последние 10 лет в 1,5 млн баррелей сутки.

Как отметил эксперт, тем не менее ключевая поддержка в $64,5 за баррель по сорту Brent выстояла и нефтяные котировки сводят к минимуму потери, накопленные в предыдущие дни, что с технической точки зрения указывает на высокие шансы продолжения отскока. Ориентиром выступает зона в $66-66,8 за баррель. Значимых событий не запланировано, представляют интерес индексы деловой активности в производственной сфере, которые будут представлены по различным странам 24 января.

Из-за празднования в США 20 января Дня Мартина Лютера Кинга традиционные по средам данные по запасам будут перенесены на четверг. Статистика на этой неделе носила неоднозначный характер — на фоне сокращения запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей, её добыча выросла до нового рекорда в 13 млн баррелей в сутки, а также запасы бензина и дистиллятов подскочили на 6,7 млн баррелей и 8,2 млн баррелей соответственно.

Золото в подвешенном состоянии

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Золото сейчас, пожалуй, самый «подвешенный» инструмент в смысле большой сложности спрогнозировать именно ближайший шаг движения, и хорошо просматривается лишь достаточно длинный горизонт. Причина в том, что золото — прежде всего инструмент, куда широкие массы инвесторов уходят от риска биржевых обвалов, от рисков замедлений или кризиса в мировой экономики и от серьёзных геополитических потрясений.

А опасения по поводу рисков из всего этого набора, конечно, полностью не исчезли, но с осени они очень заметно поутихли. Биржи продолжают расти как на дрожжах, и если даже сделают в каком-то месяце коррекцию поглубже, то для рынков это не страшно: покупатели готовы будут быстро загнать бумаги большинства компаний свежими покупками с чуть более дешёвых цен на прежние, а то и на более высокие вершины.

Первая фаза сделки США-Китай 15 января подписана, часть тормозящих торговлю тарифов США убрали, новые согласились не вводить, а оставшиеся тарифы на $360 млрд китайского импорта будут предметом долгих переговоров в течение скорее всего почти всего года. Но и на этот счёт у рынков больше позитива в ожиданиях, как и в оценках уже меньшей вероятности спада в целом в мировой экономике на 2020 год: и МВФ, и большинство крупных финансовых институтов переоценили прогнозы в сторону чуть более высоких темпов. А в первых числах января, после скорее символической «пощёчины» в виде запуска иранских ракет по пустым базам в ответ на акцию США по уничтожению генерала Сулеймани, когда золото подскочило резко выше $1600 за тройскую унцию, продолжения не последовало, а Трамп явно обозначил, что не заинтересован в вовлечении в настоящую войну. И, как только это всем стало ясно, золото почти сразу же вернулось в текущий коридор с колебаниями примерно от $1535 до $1565 за унцию.

Будет ли спад золота на какое-то время в направлении $1500-1515, или же нет — но аппетит к покупкам и к движению вверх (до $1600, а затем и выше) вернётся на рынок драгметаллов: вопрос только, случится ли это с более низких цен, или же спроса окажется достаточно уже с текущих. И если политики смогут избежать новых геополитических стычек и резких обострений в отношениях, то очевидно, что следующий по-настоящему основательный виток подъёма золотых котировок может откладываться на неопределённо долгий срок — допустим, на 3-6 месяцев или даже до конца года. Пётр Пушкарёв практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Но рано или поздно, чисто финансовая составляющая вопроса по идее возьмёт своё: и не дающее прямого процентного дохода золото скорее всего наберёт вес позднее, на фоне всё большей отвязки денежных масс в валюте от экономических реалий.