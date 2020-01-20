За время укрепления с начала декабря российская валюта поднялась в цене с 64,5 до 61 рубля за доллар. Такой рост привёл к избыточно высокому курсу рубля, факторы для которого во многом уже учтены в ценах. Поэтому на текущей неделе маловероятно снижение доллара к отечественной валюте ниже 60,5-61. Подробности — в материале NEWS.ru
Поддержку рублю окажет налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами, пик которого приходится на 20-24 января. С другой стороны, продолжится и повышенный спрос на доллары со стороны Минфина, увеличившего покупки с середины месяца в рамках «бюджетного правила». Кроме того, рисками выступает геополитическая напряженность, прежде всего на Ближнем Востоке. В условиях взаимодействия противоположных указанных факторов есть вероятность сохранения курса доллара к рублю в диапазоне 60,5–62,5 рубля.
В дальнейшем в ближайшие месяцы, динамика может быть шире, но очень резких изменений ожидать, очевидно, не следует, рассказал NEWS.ru трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский
Рубль в декабре-январе поддерживается значительной склонностью к рисковым активам на рынке, ценами нефти выше $65 за баррель Brent, относительно высоким процентом по российским гособлигациям — ОФЗ, и прочее. Но это уже привело к значительному укреплению рубля, и дальнейший рост маловероятен в условиях достаточно слабой экономики. Тем более, если продолжится сокращение ключевой ставки ЦБ, что уменьшит доходность рублёвых инструментов.
По его словам, если же будут какие-либо негативные события в геополитике, то рубль традиционно снизится. Соответственно, вероятность падения доллара ниже 59-60 рублей меньше, чем его поход к 65-66 рублям. Однако вряд ли стоит ждать и значительного роста доллара выше 66 рублей.
Откат нефти
Пока в центре внимания остаётся приостановка добычи на двух месторождениях и сложности с отгрузкой в портах Ливии, которые подняли мировые цены выше $65 за баррель — 20 января Brent растёт более чем на 1%.
Между тем ответные действия Ирана на убийство генерала Сулеймани не привели к жертвам среди американских военнослужащих. Рынок поверил в то, что Тегеран тем самым решил не вступать в прямой клинч с Вашингтоном, а у США появился шанс перевести все в дипломатическое русло.
Однако события последних дней указывают на то, что подобные выводы могут быть близорукими. Да в Исламской республике вновь прокатились многочисленные манифестации из-за сбитого «Боинга», но от планов по выдавливанию США из Ирака в руководстве страны всё же не отказались. И участившиеся минометные обстрелы американских баз в Ираке наряду с сообщениями об ускорении обогащения урана это лишь подтверждают. Поэтому рано или поздно могут возникнуть события, которые способны перезапустить процесс наращивания в котировках чёрного золота военной премии.
Пока же этого нет, рынок не может найти опору для того, чтобы приступить к формированию нового импульса вверх. Подписание США и Китая «первой фазы» торгового соглашения не выступило в этой роли палочки-выручалочки, так как наиболее проницательным инвесторам очевидно, что о формировании предпосылок для исчерпания «торговой войны» говорить не приходится, стороны лишь договорились о «перемирии», которое может закончится после выборов президента США в ноябре.
Не способствовали переходу инициативы к «быкам» также противоречивые новости в отношении саммита ОПЕК+ в марте, которые можно было бы и интерпретировать и таким образом, что сделка по ограничению нефтедобычи не будет продлена на оставшуюся часть года.
Впоследствии министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что саммит состоится, как и ранее предполагалось, 5-6 марта. Подлили масла в огонь и прогнозы Международного энергетического агентства, эксперты которого подтвердили свои мысли о том, что в этом году на рынке будет наблюдаться переизбыток поставок даже после продления сделки ОПЕК+, при этом потребление вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки ниже среднего значения за последние 10 лет в 1,5 млн баррелей сутки.
Как отметил эксперт, тем не менее ключевая поддержка в $64,5 за баррель по сорту Brent выстояла и нефтяные котировки сводят к минимуму потери, накопленные в предыдущие дни, что с технической точки зрения указывает на высокие шансы продолжения отскока. Ориентиром выступает зона в $66-66,8 за баррель. Значимых событий не запланировано, представляют интерес индексы деловой активности в производственной сфере, которые будут представлены по различным странам 24 января.
Из-за празднования в США 20 января Дня Мартина Лютера Кинга традиционные по средам данные по запасам будут перенесены на четверг. Статистика на этой неделе носила неоднозначный характер — на фоне сокращения запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей, её добыча выросла до нового рекорда в 13 млн баррелей в сутки, а также запасы бензина и дистиллятов подскочили на 6,7 млн баррелей и 8,2 млн баррелей соответственно.
Золото в подвешенном состоянии
Золото сейчас, пожалуй, самый «подвешенный» инструмент в смысле большой сложности спрогнозировать именно ближайший шаг движения, и хорошо просматривается лишь достаточно длинный горизонт. Причина в том, что золото — прежде всего инструмент, куда широкие массы инвесторов уходят от риска биржевых обвалов, от рисков замедлений или кризиса в мировой экономики и от серьёзных геополитических потрясений.
А опасения по поводу рисков из всего этого набора, конечно, полностью не исчезли, но с осени они очень заметно поутихли. Биржи продолжают расти как на дрожжах, и если даже сделают в каком-то месяце коррекцию поглубже, то для рынков это не страшно: покупатели готовы будут быстро загнать бумаги большинства компаний свежими покупками с чуть более дешёвых цен на прежние, а то и на более высокие вершины.
Первая фаза сделки США-Китай 15 января подписана, часть тормозящих торговлю тарифов США убрали, новые согласились не вводить, а оставшиеся тарифы на $360 млрд китайского импорта будут предметом долгих переговоров в течение скорее всего почти всего года. Но и на этот счёт у рынков больше позитива в ожиданиях, как и в оценках уже меньшей вероятности спада в целом в мировой экономике на 2020 год: и МВФ, и большинство крупных финансовых институтов переоценили прогнозы в сторону чуть более высоких темпов. А в первых числах января, после скорее символической «пощёчины» в виде запуска иранских ракет по пустым базам в ответ на акцию США по уничтожению генерала Сулеймани, когда золото подскочило резко выше $1600 за тройскую унцию, продолжения не последовало, а Трамп явно обозначил, что не заинтересован в вовлечении в настоящую войну. И, как только это всем стало ясно, золото почти сразу же вернулось в текущий коридор с колебаниями примерно от $1535 до $1565 за унцию.
Будет ли спад золота на какое-то время в направлении $1500-1515, или же нет — но аппетит к покупкам и к движению вверх (до $1600, а затем и выше) вернётся на рынок драгметаллов: вопрос только, случится ли это с более низких цен, или же спроса окажется достаточно уже с текущих. И если политики смогут избежать новых геополитических стычек и резких обострений в отношениях, то очевидно, что следующий по-настоящему основательный виток подъёма золотых котировок может откладываться на неопределённо долгий срок — допустим, на 3-6 месяцев или даже до конца года.
Но рано или поздно, чисто финансовая составляющая вопроса по идее возьмёт своё: и не дающее прямого процентного дохода золото скорее всего наберёт вес позднее, на фоне всё большей отвязки денежных масс в валюте от экономических реалий.
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