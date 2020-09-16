Эксперт ждёт роста цен на алкоголь и бензин в России вслед за табаком

https://static.news.ru/photo/edda7204-f827-11ea-8c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что вслед за повышением акциза на табачные изделия в России вырастут налоги на бензин и алкогольную продукцию.

У нас подакцизных товаров не так много. Это топливо, алкоголь и сигареты. Это всё из существенного. Нас ждёт плановое повышение акциза на топливо, независящее от определенных обстоятельств, — приводит слова эксперта URA.RU.

Он также считает, что повышение акциза на сигареты не принесёт больших доходов государству и не спасёт от кризиса. Доходы бюджета от повышенного акциза в лучшем случае составят несколько десятков миллиардов, в то время как дыра в бюджете — около 4 трлн рублей, уверен аналитик.

В то же время такой шаг со стороны правительства спровоцирует рост рынка контрабандных сигарет. Даже сейчас около 40% ввозимых через Белоруссию и Украину табачных изделий попадают в страну незаконно, и ситуация с повышением акциза только ухудшится, заявил Калугин.

Как писал NEWS.ru, кабмин рассмотрит проект закона о повышении подоходного налога (НДФЛ) до 15% для граждан, уровень доходов которых превышает 5 млн рублей в год. Михаил Мишустин также отметил, что правительство собирается также пересмотреть льготы в сфере ТЭК, увеличить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак.