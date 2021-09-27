Цена на нефть Brent превысила показатель 2018 года

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Стоимость нефти марки Brent перевалила за отметку в $79 впервые с 23 октября 2018 года. Таковы данные торгов Лондонской биржи ICE.

Утром 27 сентября фьючерсы с поставкой в ноябре выросли на 1,2%, до $79,03, в декабре — на 1,14% до $78,11.

Увеличилась также стоимость марки WTI — до $74,92 за баррель.

По словам директора по стратегии на сырьевых рынках ING Groep NV Уоррена Паттерсона, цены на нефть «продолжают поддерживать опасения по поводу напряжённости на энергетических рынках».

Вероятно, спрос будет расти быстрее, чем ожидается в ближайшей перспективе, — приводит слова эксперта Bloomberg.

Издание отмечает, что нефтяной рынок демонстрирует рост пятую сессию подряд. За последний год котировки прибавили более чем 80%.

В пятницу, 24 сентября, цена на нефть марки Brent выросла на 1,13% по сравнению с предыдущими торгами и достигла $78,12 за баррель впервые с 2018 года.

Ранее трейдер Артём Звездин заявил, что ожидает укрепления российской национальной валюты к концу года до 71,6 рубля за доллар. Высокая стоимость нефти укрепила позиции рубля, и, вероятнее всего, такая тенденция сохранится.