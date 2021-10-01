Азартное дело: как фондовый рынок превращают в казино

В России продолжается бум частных инвесторов. Всё больше людей искренне верят, что торговля ценными бумагами откроет им путь к долгожданному богатству. Проблема в том, что для массового неопытного инвестора фондовый рынок сродни казино. Потерять можно куда больше, чем получить. Проблему пытается решить ЦБ, ограничивая возможности новичков на бирже. Однако массированная реклама «инвестируй и получай 300% дохода» продолжает манить искателей лёгких денег. NEWS.ru узнал, в чём кроется самообман тех, кто решил испытать судьбу на фондовом рынке.

От вкладов к инвестициям

С начала 2021 года число брокерских счетов частных инвесторов на Московской Бирже увеличилось на 55%, достигнув 22,5 млн по итогам августа. Количество активных инвесторов рекордно выросло до 2,1 млн человек. В целом доступ к бирже сегодня имеют 13,8 млн россиян. Цифры, надо сказать, впечатляющие.

Бегство части граждан на фондовый рынок спровоцировали рекордно низкие ставки по вкладам в 2020 году. Да и сейчас банки мало чем могут порадовать своих вкладчиков, учитывая рекордный рост потребительских цен, который уже превысил 7%. По сути хранение денег на депозите немногим больше отличается от хранения их «под матрасом». Что в первом, что во втором случае инфляция обесценивает накопления, правда, в случае с депозитом не так быстро.

Отчасти причиной резкого роста интереса граждан к бирже стала цифровизация. Банки и брокеры запустили мобильные приложения для инвестиций, и теперь открыть счёт и управлять им может каждый со своего смартфона. Причём рекламируются подобные приложения в лучших традициях интернет-казино. Реклама эта, очевидно, нацелена не на профессиональных игроков, а на тех, кто в этом ничего не понимает. Смущает и то, насколько охотно банки и брокеры подставляют плечо — кредитную линию, которая увеличивает капитал для вложений.

Игра в казино, приобретение лотерейных билетов, скупка криптовалюты, торговля на бирже имеют одну характерную особенность — всё это привлекает людей, жаждущих заработать лёгкие деньги за короткий срок. И, кажется, ситуация с бумом инвестирования далёких от фондовых рынков граждан стала принимать угрожающий характер.

Не зря проблемой обеспокоился Банк России и разработал специальную систему тестирования для начинающих инвесторов. С 1 октября 2021 года потенциальному клиенту банка или брокера придётся правильно ответить на ряд вопросов, чтобы получить доступ к сложным финансовым инструментам. Данное требование не относится к квалифицированном инвесторам, равно как и к тем, кто до сегодняшнего дня успел совершить хотя бы одну сделку по выбранному инструменту.

Впрочем, как это часто бывает, правильные ответы сегодня без труда можно найти на просторах Интернета. Другое дело, если человек не в состоянии ответить на простые вопросы по инструменту, играть с ними ему действительно не стоит.

Не от хорошей жизни

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган не видит проблем в росте интереса к инвестициям у простых граждан.

После рухнувших ставок по вкладам и взлетевшей стоимости жилья, в которое вкладывались некоторые инвесторы для получения пассивного дохода, других средств получения прибыли без усилий кроме фондового рынка не осталось, — рассказал аналитик NEWS.ru.

Другой вопрос, что кто-то делает это осознанно, анализируя риски и просто вкладываясь в максимально безопасные инструменты типа облигаций, а кто-то начинает играть как в казино, что, естественно, приводит к плачевным последствиям. При этом эксперт обратил внимание, что из 14 млн открытых счетов на МосБирже активны только 2 млн, а на большей их части хранится не более 30 тысяч рублей в активах. У людей ещё слишком мало денег, чтобы «играть» ими на бирже, и слишком много недоверия к фондовому рынку.

А «пузырь» на фондовом рынке — это понятие глобальное, уверен Коган. Чтобы «лопнули» все ведущие российские брокеры, должны «лопнуть» банки, что, по сути, невозможно. У топ-50 банков России слишком большой размер активов, да и регулятор в этом направлении работает довольно неплохо, отметил эксперт.

В данном случае потеря денег на бирже для неудачливого инвестора — это только его потери и его проблемы. Корень зла кроется в недостатке финансовых знаний и самообмане в результате, рассказала NEWS.ru гендиректор PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Александр Авилов/АГН «Москва»

По её словам, для повышения финансовой грамотности существуют различные обучающие курсы, в том числе на МосБирже. И прежде чем вступать в игру, новичкам следует детально изучить вопрос. Для любого подготовленного инвестора цифры, статистика, прогнозы, графики — это не просто информация, а постоянное поле деятельности, повод к пересмотру портфеля, пояснила эксперт.

Опасность в инвестициях есть всегда. Даже если кто-то покупает иностранную валюту в надежде на ослабление рубля, он может не столько получить прибыль, сколько проиграть, — отметила Бастрыкина.

Эксперты настоятельно не советуют брать кредит для покупки ценных бумаг. Инвестировать нужно только свободные деньги, которые не потребуются в ближайшее время. Отсюда другая рекомендация — вкладывать ровно столько, сколько не жалко потерять.

Новичкам не стоит держать все деньги в одном активе и рассчитывать на высокую доходность. Чем больше активов в портфеле, тем меньше рисков, и наоборот: чем выше доходность (или обещания доходности), тем выше риски. Важно не паниковать из-за малейших колебаний цены. Излишние телодвижения, как правило, приводят к ещё большим потерям. В общем, начинающим инвесторам есть над чем задуматься.

Как тут не вспомнить главу Сбербанка Германа Грефа, который, говоря о том, что фондовый рынок — это во многом игра в казино, как бы невзначай замечал, что это ещё и возможность «хорошо заработать». Вопрос в том, какая часть этих слов останется в памяти тех, кто их слышал.