Акции компании Facebook выросли на фоне сообщения о смене названия

Акции компании Facebook (FB) выросли на бирже более, чем на 3% после сообщения о переименовании компании. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ранее Марк Цукерберг презентовал новое имя — Meta.

Ребрендинг Facebook принёс акциям компании более 3% роста. Ещё днём акции торговались на уровне $314, опускаясь в моменте до $308 за акцию. Однако, сразу после заявления Цукерберга, они выросли до $325.

С сегодняшнего дня организация называется Meta. Также Цукерберг представил и новый логотип корпорации — синюю ленту Мебиуса.

По его словам, новый бренд позволяет акцентировать внимание на метавселенной компании, где человек будет ощущать себя в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.

Накануне Цукерберг подвергся самой разнообразной критике и давлению. Так, экс-президент США Дональд Трамп назвал его «преступником» за сделанные главой Facebook пожертвования в размере $400 млн местным избирательным комиссиям накануне президентских выборов в США.

До этого два сотрудника, работавшие в семье Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились в суд, обвинив пару в сексуальных домогательствах, дискриминации, а также в задержках зарплаты.