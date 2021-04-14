Женщины рассказали о лучшем сексе в своей жизни

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Женщины гораздо больше удовлетворены сексом в браке, чем на одну ночь, утверждают учёные из Университета Флориды по результатам последнего исследования.

Они опросили одну тысячу женщин от 18 до 71 года об их сексуальной жизни. Результаты приводит издание Men's Health.

Женщины, которые состоят в длительных отношениях, поучили на 15% баллов больше по качеству оргазмов, чем девушки, которые предпочитают секс на одну ночь.

Сексуальное удовлетворение замужних дам также на 10% выше.

Те женщины, которые ранее испытывали одинаковое удовольствие в сексе, как с постоянным партнёром, так и со случайными, выйдя замуж оказались более сексуально удовлетворены.

В среднем женщины испытывали больше удовольствия при сексе в отношениях по сравнению со случайным сексом, — сообщил автор исследования, учёный Вал Вонгсомбун.

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