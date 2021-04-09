Интимофобы: кто это такие, и что с ними не так

Одиночество признано психологами одной из главных проблем больших городов. Нехватка времени и усталость от дороги мешают построению личных отношений. На фоне этого возникла целая группа людей, которых специалисты называют интимофобами. Это личности, которые сознательно отказались от близких отношений с противоположным полом и рождения детей. NEWS.ru спросил специалистов о причинах такого поведения и собрал истории одиночек.

Интимофобия — вид невроза, который встречается примерно у 10- 30% современных людей. Это не боязнь секса, а панический страх человека перед эмоциональными и доверительными отношениями, сообщил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников. Личность с такой фобией легко заводит кратковременные связи. Но, как только партнёр захочет большего, интимофоб с ним расстаётся. Ходить на свидания, жить вместе, рожать детей, строить семью — это не про интимофоба. С каждым годом таких людей становится всё больше.

Яркий пример человека с этой патологией в кино — герой сериала «Как я встретил вашу маму» Барни Стинсон, который «коллекционирует» любовные связи. Также Саманта из Секса в большом городе живёт по похожему сценарию. Типичным интимофобом является главный герой сериала «Два с половиной человека» Чарли Харпер.

Чарли Шин в роли Чарльза Харпера (Два с половиной человека) CBS.com

Поколение Y (миллениалы), рождённые с 1981 по 1996 год, больше других склонны «возводить стену» между собой и представителями противоположного пола. У них выражен индивидуализм, стремление к самореализации, в ущерб личным отношениям и семье.

Любовь на одну ночь. История Альбины из Москвы

Альбина впервые почувствовала себя не такой, как все в 8-м классе средней школы. Подруги активно влюблялись, дружили, ходили за ручку с мальчиками. Она же смотрела на это, как на забавное представление. Из всех парней в окружении никто не вызывал у неё трепетных чувств. Сердце не билось, щеки не горели, ладошки не потели. Мужская часть класса делилась условно на два лагеря: «можно пообщаться» или «общаться не стоит». При этом школьница не была изгоем и белой вороной в коллективе. Её считали общительной, душой компании. Но романтической истории в школьной жизни Альбины так и не случилось. Всех, кто проявлял интерес, она культурно «отшивала».

Первый сексуальный контакт случился у девушки на третьем курсе университета. Она с одногруппницами поехала в Санкт-Петербург на летних каникулах. Альбина в клубе познакомилась с парнем. Молодой человек ей понравился внешне. Он был похож на Станислава Костюшкина из группы «Чай вдвоём». Следующую ночь они провели вместе. Днём гуляли по городу. После этого Альбина с подругами вернулись в Москву. Парень остался в городе на Неве.

Первые 2 недели они активно общались по телефону и мессенджерам. Потом Альбина перестала брать трубку и отвечать на сообщения. Подругам она объяснила: ну в другом городе живёт, какой смысл. Девушка признаётся: хоть секс и был, она опять не почувствовала ничего из описанного в романах. Ни бабочек в животе, ни душевного подъема. И в очередной раз решила, что любовные отношения не для неё.

Альбина закончила университет и стала маркетологом. Девушка вела насыщенную жизнь: поездки за границу, изучение испанского языка, прогулки по музеям и тусовки по клубам. Подруги начали выходить замуж и рожать детей. Альбина радовалась, танцевала на свадьбах и крестила малышей. Её же личная жизнь оставалась на уровне: «переспали после клуба, больше не виделись». Если мужчина хотел продолжения, Альбина просто переставала брать трубку. Она говорит: не хочет постоянного присутствия в жизни постороннего.

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В этом мае девушке исполнится 34 года. Она по-прежнему живёт одна. Жизнь расписана по минутам — работа, испанский, танцы, маникюр, спа, посиделки с друзьями. На личную жизнь в плотном графике места нет.

Когда смотрю на семьи с детьми, радуюсь, что у меня такого нет. Не вижу себя в роли жены, а тем более — матери. Раньше думала: ещё время не пришло. Но сейчас уже 34 года, очевидно, что оно не придёт никогда, — сообщила девушка NEWS.ru.

Альбина выросла в полной семье, мама и папа души не чаяли в дочери. Хорошие отношения у них и сейчас. Девушка утверждает, что психологической травмы, которая бы повлияла на её отношения с противоположным полом, не было.

Нормальных нет. История Владимира из Новосибирска

По темпераменту Владимир из сибирского мегаполиса — типичный флегматик. Мужчина спокойный, немногословный, «тяжёлый» на подъём. В школе он предпочитал смотреть на девушек со стороны. Особо интереса к молчуну дамы не проявляли. Он к ним — тоже. Первая любовь случилась в 20 лет. На сайте знакомств нашёл Кристину. Начали встречаться, а потом и жить вместе. Владимир до сих пор вспоминает ту девушку с теплотой. Он убежден — она лучшая из всех женщин, которые у него были. Закончилось всё печально. У молодого человека случился мимолётный роман с её подругой. «Бес попутал» — признаётся он. Возлюбленная об этом узнала, и больше он её не видел.

С тех пор личная жизнь Владимира не заладилась. Мужчина ни разу не влюблялся. Весь его интерес к дамам строился исключительно на сексе. Как и предыдущей героине, ему 34 года. Есть стабильная работа и собственная квартира. Владимир живёт один. Женщины, которые ему встречаются, почему-то оказываются похожими на легкомысленную подругу бывшей девушки.

Приезжают вечером выпить, потом секс, потом домой. Звонишь, не отвечает. Потом через 2 недели нарисовывается сама. Всё по старой схеме. Говорит — не нужны отношения. Только покуражиться и всё, — сообщает мужчина.

В существование «нормальных девушек» Владимир не верит. Пару лет назад он понял, одинокая жизнь — это вообще-то настоящий кайф. Мужчина много работает, на выходных играет в компьютерные игры, ни перед кем не отчитывается. В интернете находит девушек для мимолётных связей. Типичная встреча начинается вечером, а заканчивается — утром. Многих из них он видит первый и последний раз. Если присутствие дамы на его территории вдруг затягивается, Владимира это нервирует. Мужчина любит уединение и покой.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Установки из детства

Причины интимофобии у сильного и слабого пола, по мнению Валентина Денисова-Мельникова сильно различаются. Большинство мужчин-интимофобов вырастают без отца с импульсивной и непоследовательной мамой, которая сама имеет множество психологических проблем.

Когда нет другого взрослого, с которым мать могла бы поконфликтовать или порадоваться, все эти эмоции доставались мальчику. Он ощущал постоянные перепады настроения, разные реакции на один и тот же поступок. Из-за этого у ребёнка формируется установка — женщины существа непредсказуемые. Лучше от них держаться подальше. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

У женщин интимофобию порождает не воспитание, а страхи, психологические травмы, повышенные требования к мужчинам, уверен Валентин Денисов-Мельников. Он приводит типичный пример своей клиентки: прошло всего пару свиданий, а дама уже рассматривает мужчину, как потенциального мужа и отца для её ребёнка от прошлого брака. Далее она требует, чтобы он любил малыша, как своего, вкладывался в него. При этом наказывать и ругать нельзя: «ты ему не отец». В результате мужчина сбегает, а женщина сокрушается «все они одинаковые». После нескольких неудачных попыток, она решает вовсе не иметь отношений.

Ребенок в такой моно семье, также скорее всего вырастет интимофобом, продолжает мысль коллеги в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. Если мать живёт с сыном или дочерью в уединении, без достаточного количества социальных контактов, маленький человек привыкает к такому положению вещей. Другой жизни он уже не захочет.

У него не вырабатывается навык общения. Нет привычки ощущать рядом с собой чьи-то чужие тела. Люди, которые вдруг оказываются на соседней половине кровати или за одним столом на кухне, пугают. Необходимости в них он или она не видит. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог



Интимофобов становится всё больше, потому что само устройство современной жизни выталкивает человека в одиночество, добавляет Алексей Рощин. Немалую роль играет в этом интернет. Жизнь современного человека проходит в сети: работа на удалёнке, доставка продуктов до двери, учёба — дистанционно. Знакомится и общаться просто негде. Особенно если материальное положение оставляет желать лучшего. Именно бедность часто «закрывает» современных людей в чёрных стенах и делает их интимофобами.

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Интимофобы «выходят» из семей, где ребёнка излишне опекали, выполняли все его прихоти, оберегали от трудностей, баловали, сказал NEWS.ru клинический психолог и писатель Михаил Хорс. Такое воспитание «порождает» личность не приспособленную к реальной жизни.

Родители действовали по принципу: я тебе всё дам, только не плачь, только не испытывай боль, не имей ограничений. Это приводит к тому, что к реальной жизни человек оказывается не готов. Ведь там есть не только принятие, но боль, ограничения, конкуренция. В том числе в отношениях с противоположным полом. Михаил Хорс клинический психолог и писатель клинический психолог и писатель

Чтобы создать гармоничный любовный союз необходимы коммуникативные навыки, способность идти на компромиссы, подстраиваться, отмечает психолог. Люди, воспитанные во вседозволенности, этого не умеют. В результате они оказываются одни. Им так проще и привычнее.

Низкая самооценка может стать причиной того, что человек становится интимофобом. Особенно если она сочетается с высоким интеллектом. Человек анализирует себя, свои плюсы и минусы. Количество последних (по его мнению) перевешивает. После чего он делает вывод, что просто «не достоин нормального партнёра». По этой причине одинока и свободна Марина из Кемерово. У неё никогда не было серьёзных отношений.

Я толстая и эгоистичная. Было бы что-то одно, может, было бы по-другому, но у меня слишком высокая планка для такого человека как я. Когда вижу безоговорочно классного парня, я сразу думаю: а зачем такому я? И тут же сбрасываю его со счетов, — рассказывает она NEWS.ru.

Большинство психологов сходится во мнении, что низкая самооценка формируется у женщин в детстве. Её «фундамент» закладывает отец девочки.

Если он любит и понимает свою дочь —девочка вырастает с чувством того, что она умная и красивая женщина и достойна лучшего в жизни. Если же папа постоянно критикует или не обращает на неё внимания, его дочь не учится принимать и любить себя.

Любовь? Что это? История Анны из Москвы

Анна Окушко — красивая 33-летняя актриса родом из Санкт-Петербурга. Эффектные фото в социальных сетях, нежный голос, приятная улыбка. Девушка выглядит, как жена идеального мужа. Но его нет. И парня тоже. Анна сделала осознанный выбор: жизнь в одиночестве.

Из личного архива

Девушка испытывала в своей жизни все чувства, кроме одного — большая любовь к мужчине. Как и Альбине, ей неведомы трясущиеся коленки, красные щёки и немеющий язык. Несколько лет назад она начала встречаться с парнем. Говорит, скорее из любопытства. У пары были свободные отношения.

Я не отчитывалась, куда я хожу, не знала где он. Короткие периоды мы жили вместе. Но меня это всегда напрягало. Я люблю спать одна, когда прихожу домой, заниматься своими делами. А не готовить и стирать. А тут приходилось, хотя вроде никто не заставлял, — сообщает Анна.

Четыре года назад пара рассталась. Жизнь после отношений Анна называет «самым классным периодом в своей жизни». Она убедилась в своём выборе окончательно. Вспомнила, что с раннего детства была особенной дамой.

Недавно рассматривала свои детские рисунки. Я рисовала принцесс с собачками, домик, замки, но рядом принца не было. Всегда одна на картинках, — рассказывает актриса .

Дети подруг Анны уже ходят в школу. У девушки же нет материнского инстинкта. Когда она видит ребёнка, не испытывает ничего, кроме равнодушия. В семейной жизни реализации Анна не видит. Когда друзья спрашивают: выйдешь ли замуж, её бросает в холодный пот. Сама мысль вызывает желание бежать наутёк.

Как личность рефлексирующая, Анна долго «копалась в себе», чтобы найти причину необычного взгляда на жизнь. Возможно сыграло роль, что отец пил и мама с ним развелась. Девушке пришлась рано повзрослеть. Когда её сверстники ходили на тусовки, она работала.

С 13 лет я стала подрабатывать на рынке , помогая маме , она музыкальный работник по образованию , но зарплаты не хватало, ей пришлось торговать очками на рынке в любую погоду. В 17 лет я устроилась продавцом в книжный магазин, и обеспечивала себя полностью, — рассказывает девушка.

С тех пор она сменила много мест работы. Была администратором, продавцом. Потом закончила актёрскую школу и стала сниматься в кино. Жизнь Анны бьёт ключом, только вот мужчине в ней места нет.

Не все одинаковые

Необходимо четко разделять людей, у которых одиночество —это осознанный выбор и тех, кто не может устроить личную жизнь из-за психологических проблем, обращает внимание Михаил Хорс. Люди из первой категории «всегда были», но их вынуждали заводить семьи обстоятельства. Теперь жизнь стала другой и можно выжить в одиночестве.

Отношения — это же вопрос безопасности, изначально. Будешь один — не сможешь воспитать потомство, о тебе старости некому будет заботиться. Для женщины мужчина —это защита, как и для мужчины женщина. Сейчас можно многое купить за деньги, а и сама безопасность не зависит уже от наличия партнёра, — рассуждает Михаил Хорс.

Часть людей выбирает одиночество осознанно. Они цельны, самодостаточны, и не нуждаются во «второй половине». Всю энергию они пускают в работу, творчество, заводят животных, имеют много друзей. Некоторые известные люди прожили всю жизнь без пары, например Фаина Раневская, Коко Шанель, Киану Ривз, Михаил Прохоров.