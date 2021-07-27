Пользователь Reddit рассказал, как опозорился в аптеке интимными фото

Юзер портала Reddit под ником Confusing-pigeon рассказал подписчикам, как хотел сделать возлюбленной подарок и распечатать их совместное фото. Клиент пришёл в аптеку, где работала фотомашина, но «проявленные» снимки только опозорили молодого человека — в галерее оказался интимный архив пары.

Пользователь отметил , что они с девушкой учатся в одном колледже, а на лето им пришлось уехать к себе домой. Накануне расставания автор истории решил преподнести подруге сюрприз — фотографию в красивой рамке. Во время печати у парня возникли трудности, на помощь пришла пожилая сотрудница аптеки, однако и у неё не получилось настроить аппарат. Устранить неполадку вызвался её знакомый, который всё-таки привёл в порядок оборудование.

Пожилая дама и парень объяснили Confusing-pigeon, как правильно обращаться с техникой. Затем машина вывела на большой экран девять последних снимков из галереи его смартфона. Рассказчик признался, что все фото оказались интимными — парень и девушка сделали их во время прощального секса.

Теперь это единственная аптека, в которую я больше никогда не смогу вернуться, — вспомнил юзер.

Confusing-pigeon подчеркнул, что сразу отключил телефон от машины, но файлы всё равно загрузились. При этом, по его словам, пожилая женщина и её знакомый подробно изучили их.

Ранее юзер портала Reddit рассказал пользователям, как перепутал адресата сообщения в мессенджере Facebook и нечаянно отправил его не другу, а дальней знакомой. Мужчине показалось, что из-за инцидента он прослыл в её глазах извращенцем и педофилом.