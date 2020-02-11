https://static.news.ru/photo/37ea6eb4-4d63-11ea-82d9-fa163e074e61_660.jpg Беатрис Йоркская Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press

Принцесса Беатрис Йоркская и её жених Эдоардо Мапелли Моцци попросили гостей свадьбы, намеченной на 29 мая, изучить деятельность двух благотворительных организаций, которые они поддерживают.

Пара отказалась от получения подарков по случаю торжества, отмечает Daily Mail. Внучка королевы Великобритании Елизаветы II и миллионер предложили близким и друзьям обратить внимание на фонды Big Change и Cricket Brings Hope. Первая организация поддерживает благотворительные проекты, которые нацелены на улучшение жизни британской молодёжи. Вторая выступает за позитивные социальные изменения в Руанде.

Старшая дочь принца Эндрю основала Big Change в 2010 году вместе с шестью друзьями, уточняет издание. Беатрис является одним из попечителей фонда.

Как писал NEWS.ru, влюблённые обручились в Италии в сентябре 2019 года. Жених преподнёс Беатрис кольцо, которое придумал вместе с британским ювелирным дизайнером Шоном Лином. Свадебная церемония пройдёт в капелле Сент-Джеймсского дворца. За ней последует устроенный королевой в садах Букингемского дворца частный приём.