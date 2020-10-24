Васильев назвал модную, освежающую и подходящую всем одежду

https://static.news.ru/photo/6b59b040-1688-11eb-9c5c-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Историк моды Александр Васильев посоветовал в этом сезоне присмотреться к актуальному мандариновому оттенку оранжевого в одежде. Ведущий «Модного приговора» считает, что это универсальный тон, который эффектно влияет на внешность любой женщины.

Вообще, тёплые тона всегда освежают и придают здоровый вид тому, кто их носит, пояснил эксперт.

Этот оттенок оранжевого не может не идти, потому что он всегда дарит хороший цвет лицу. Хочу сказать секрет для всех женщин: когда вы в теплых тонах, вы выглядите свежо и здорово, — заявил Васильев в эфире очередного выпуска программы на Первом канале.

Коллегу поддержала стилист Эвелина Хромченко, которая заметила, что с оранжевым прекрасно сочетается синий цвет, например, сумочка, которую можно носить как на ремешке, так и в качестве клатча.

В восторге от стильного комплекта мандаринового оттенка осталась и героиня передачи, над образом которой поработали ведущие.

Просто супер! Креативно, интересно и мне идёт, — восторгалась героиня.

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