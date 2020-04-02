Умер дизайнер Серджио Росси

https://static.news.ru/photo/f94b394a-758f-11ea-94b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergio Rossi/facebook.com

Умер итальянский дизайнер женской обуви Серджио Росси. Ему было 84 года.

Предположительно, Росси скончался, заразившись коронавирусом, сообщает Footwear News.

Он был мастером, познакомиться с ним было большим удовольствием, он был нашим духовным наставником и продолжает им оставаться, — сказал Рикардо Скиутто, глава бренда Opanca, с которым сотрудничал дизайнер.

Серджио Росси родился в 1935 году. Он занялся производством обуви в 1950-х и позже запустил свой бренд. Дизайнер также работал с известными производителями, среди которых Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.

Как писал NEWS.ru, впервые показы на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут полностью в виртуальном режиме. Увидеть последние коллекции известных дизайнеров можно будет 4 и 5 апреля. Такое решение было принято для поддержки российских кутюрье и модных домов во время пандемии COVID-19.