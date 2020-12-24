Топ-стилист Калмыков: красота продаётся в супермаркете, но выбирайте с умом

Красота в России — удел только звёзд и моделей. Этот стереотип готов разрушить топ-стилист Игорь Калмыков. Парикмахерское дело — высокое искусство, уверен мастер, но здоровье шевелюры в руках каждого из нас и абсолютно доступно.

Как парень из Белгорода стал своим в светской тусовке Москвы? Почему парикмахер — это мастер, равный художнику? Что делать, чтобы сохранить здоровье волос в домашних условиях? Какие тренды наметились в 2021 году?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью NEWS.ru ответил топ-стилист Игорь Калмыков.

Работа с волосами: искусство от бога

— Что для вас ваша работа?

— Для меня это не работа, это жизнь. 30 лет я подхожу к креслу с улыбкой. У меня не было сомнений в выборе профессии, я всегда знал, что буду заниматься волосами. И ни разу за это время не пожалел.

Родители были катастрофически против, потому что в нашей семье не было парикмахеров. А у меня была страсть с детства к волосам. Не могу сказать, что это какой-то фетиш — оргазма я не испытываю (смеётся), но удовольствие получаю ежедневно от общения с каждым человеком.

Что такое причёска для каждого человека? Господь создал картину — это лицо, а волосы — это рама. Картина без рамы — это просто холст, каким бы ценным он ни был. Чем проще рама, тем беднее смотрится картина.

— Ваш салон находится в необычном месте. В чём его особенность?

— У меня много лет был салон на Арбате. Сейчас я работаю в Доме моды Елены Ермак, она одевает мировых звёзд: Дженнифер Лопес, Кристину Агилеру, Монику Беллуччи. Здесь очень творческая атмосфера. В этом же здании работает скульптор Владимир Курочкин.

Вокруг меня люди, которые занимаются творчеством, чего не хватает каждому человеку. У нас настоящая творческая семья, мы поддерживаем друг друга. Сейчас, чтобы выжить, нужна хорошая коллаборация. Мы занимаемся тем, что украшаем людей. Это очень круто и привлекательно.

— Мальчик в Белгороде решил стать парикмахером. Каково это?

— Я не получал осуждения. Наоборот, меня всегда поддерживали, передо мной не было закрытых дверей. Перед вами сидит в целом абсолютно счастливый человек, не считая, конечно, проблем, которые есть у всех в этом году.

Старт у меня был очень лёгкий, и в Москву я влетел с лёгкостью. Но в Белгороде до сих пор работает мой салон — с 1992 года! Я иногда туда приезжаю и курирую мастеров. И есть люди, которые ходят ко мне 29 лет. Слава богу, большинство живы и здоровы.

— Как и где вы учились?

— Уже из школы я вышел с дипломом парикмахера. Была такая дисциплина в рамках учебно-производственного комбината. Я там был и столяром, и поваром, и плотником. В результате договорились, чтобы я ходил на парикмахерское мастерство.

А теперь я топ-стилист, победитель международных конкурсов, владелец нескольких школ, не только в России.

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Москва: столица приветлива для талантов

— Когда для вас началась Москва?

— В 1995 году я приехал ассистировать Сергею Звереву и Ирине Барановой в «Долорес». За деньги, конечно. За большие деньги, которые платили не мне (смеётся). Я просто стоял и учился у мастеров: мыл головы и наблюдал в том числе за тем, как они общаются с гостями. Кстати, у меня нет клиентов — все они мои гости.

— Почему так?

— Очень часто клиентские отношения перерастают в дружеские. У меня даже есть клиентские внуки. Несколько таких семей, когда сначала мама привела ко мне свою дочку, а потом дочь своего ребёнка.

— Вы сразу остались в Москве?

— Нет. Мне предлагали остаться, но я сначала отказался, сказал, что я свой «Сергей Зверев» в Белгороде. Но через полгода переехал в Москву (смеётся). Столица — это живой организм, в родном городе мне стало тесно.

Но у меня заболела мама, и мы получили направление для лечения в Москве. Мы приехали и поняли, что здесь надолго. Мои друзья, у которых я снимал комнату на тот момент, вытолкнули меня на работу, сказали: «Чего ты сидишь, занимайся делом».

Я сопротивлялся, летал в Белгород при возможности, чтобы обслужить людей, а запись была на два-три месяца вперёд. Тем более московские стажировки предавали мне блеска, и люди хотели ко мне попасть.

В итоге в Москве я устроился в салон Wella, но не центральный, для меня это тогда казалось слишком. Потом в России появился итальянец Клаудио Толлардо — потрясающий, работал с Клаудией Шиффер и Катрин Денёв. Он открывал салон на Таганке. Я пошёл на кастинг, и меня сразу взяли. Мне было на тот момент 24 года. Это был 1996-й, там стартовала моя московская карьера.

— Кто ваши гости?

— Все они прежде всего личности и люди с характером. В моё кресло садятся разные люди: актёры, бизнесмены, музыканты, художники. Я работал со многими звёздами. Конечно, моё лицо — Влад Соколовский. С восьми лет этот мальчик носил мои стрижки и причёски. Конечно, многие хотят быть на него похожими, потому что выглядит он всегда безупречно. Он много работает над собой, и я с удовольствием ему в этом помогаю.

Сейчас появилась новая молодая звезда — Люся Чеботина, я её очень люблю и ценю. Молодая, дерзкая и очень талантливая. Но я чуть-чуть смягчаю её образ.

Актриса Серафима Низовская — тоже очень близкий мне человек. Слежу за каждым её волоском.

На съёмках портят очень волосы, потому что экономят. Поэтому приходится много работать над красотой волос.

Московская тусовка: только дружба и ничего, кроме дружбы

— Когда Игорь — парень из Белгорода — стал Игорем — своим в светской тусовке?

— Это произошло само собой. Я стал любимцем у известных, модных людей. Одни люди находят других, и ты перестаёшь видеть в некоторых регалии, вы становитесь друзьями.

— То есть в тусовке могут быть друзья?

— Обязательно. Без друзей в тусовке делать нечего. Прежде всего — дружеские отношения. В классическом понимании — должен быть один друг на все времена. У меня другая история — у меня много друзей. Я счастливый человек — и счастье в людях. Окажись я не дай бог без денег, — поверьте, в любом районе Москвы я найду дом, в который смогу позвонить без предупреждения, и меня там накормят и обуют.

Красота в России: доступна ли каждому?

— Вы топ-мастер и всегда в тренде. Как оставаться на волне моды?

— Чувствовать и наблюдать. Мода — это цикличность, мы все возвращаемся к стилям и направлениям прошлого, просто стрижки и причёски обретают новые интерпретации. Например, в 80-е были в моде так называемые чубы у мужчин выкрашенные, но они были более рыжими. Потому что не было таких красок, как есть сейчас. Сегодня в моде пепельный — раньше было невозможно добиться такого белого цвета, как сейчас. Сегодня технологии позволяют, и люди могут ходить в течение длительного времени, и краска не смывается.

Технологии выросли, и в этом плане парикмахерское искусство совершило квантовый скачок. Ещё три года назад ничего не было. Был период, когда был прогресс в косметологии, маникюре, визаже, а у парикмахеров был провал. Стали открываться салоны, которые так трудно назвать, у метро, где работают люди после месячного обучения непонятно где и у кого. И кто-то им сказал, что они могут прикасаться к людям.

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— Доступна ли красота в России? Конечно, мы говорим о качественной красоте.

— Абсолютно доступна. Есть, например, краски без вредного нашатыря, их можно купить и в супермаркете. Но нужно быть аккуратным с выбором — картинка не всегда совпадает с реальным результатом. Мастер знает ваш исходный цвет. Был случай, когда одна девушка захотела сделать окрашивание сама — в итоге её тёмные волосы вместо блонда стали грязно-рыжими. Конечно, мастер сможет всё исправить, но помните: это всегда сложнее и дороже, чем что-то сделать с нуля.

И шампуни — это важно. Шампуни для ежедневного мытья — это не очень хорошо. Со всеми товарами, которые рекламируются по телевидению, нужно быть предельно осторожным. Например, если у вас волосы средней жирности, то вы можете мыть голову раз в два-три дня. Но с этими шампунями это нужно будет делать каждый день, потому что производителям нужно это продать. В этих товарах высокий уровень pH, что сделает эффект от первого применения потрясающим, а далее вы будете добиваться первого эффекта, но волосы будут становиться всё хуже и хуже: они перестанут блестеть. А блеск на волосах — это нормально!

— Специалисты-трихологи не исключают эффективности домашних рецептов для здоровья волос. Что можете посоветовать вы?

— Репейное масло — прекрасный вариант. Крапива, корень лопуха. Вообще всё, что растёт в вашем регионе, при правильном применении эффективно.

Кстати, сейчас популярны растительные маски из Индии и Таиланда. Но! Почему-то там какие-то вещи дают хороший эффект, а здесь у нас та же маска — нет. Всё дело в температуре: в жарких странах высокий градус становится как бы ещё одним ингредиентом. Поэтому, если вы пользуетесь какими-то косметическими растительными масками, делайте это, например, в бане или сауне или хотя бы надевайте на голову при применении платок или шапочку, создавая парниковый эффект. Тогда это будет эффективно.

— Сейчас зима, но многие не носят шапки, потому что боятся повредить причёску и сами волосы. Скажите: шапка — враг шевелюре?

— Обязательно носите шапку, особенно если на улице ниже −7 °C. Мы используем разные вещи для здоровья волос, включая масло. Но идём на мороз. Что происходит? Прежде всего выходит влага. Далее — сухость, ломкость волос. Пожалуйста, надевайте шапки и берегите волосы.

Яркие волосы и эксперименты: о трендах в 2021 году

— Как вы относитесь к экспериментам и экстравагантным решениям? Дреды у Филиппа Киркорова, красный цвет волос у Димы Билана.

— Если хочешь, то нужно пробовать всё! Конечно, у Киркорова в клипе с DAVA был парик. Если вы хотите дреды — пожалуйста! Но нужно помнить, что волосы очень сильно портятся — до 70% волос вы можете потерять после того, как снимите дреды.

Волосы — очень благодарный материал, с ними можно делать всё что угодно, если не затрагивать корни. Заметьте, у Билана они не окрашены.

Я не очень люблю цветные волосы, я за классические варианты, но с какими-то нюансами: разными оттенками, прядями, игрой цвета. Но это мода, я не могу идти против неё.

— Тренд на цветные волосы будет с нами надолго?

— Думаю, что да, этот тренд останется с нами так же, как и окрашивание в натуральные цвета. У меня в ящичке есть оттенок психолайм (смеётся) и сине-бирюзовый.

— Какие тренды наметились на 2021 год?

— В новый год мы входим в полном фьюжн: как и в моде, нет никаких чётких направлений. Мы можем одинаково относиться к девушке и на каблуках, и в кроссовках. На голове может быть и хвост, и ракушка, и локоны, и прямые волосы. Главное, чтобы всё было гармонично, чтобы человек чувствовал себя хорошо.