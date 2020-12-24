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Топ-стилист Калмыков: красота продаётся в супермаркете, но выбирайте с умом

Парикмахер рассказал, как стал своим в светской тусовке, и дал советы, как сохранить здоровье волос в домашних условиях
14:07, 24 декабря 2020 254
Фото: предоставлено героем

Красота в России — удел только звёзд и моделей. Этот стереотип готов разрушить топ-стилист Игорь Калмыков. Парикмахерское дело — высокое искусство, уверен мастер, но здоровье шевелюры в руках каждого из нас и абсолютно доступно.

Как парень из Белгорода стал своим в светской тусовке Москвы? Почему парикмахер — это мастер, равный художнику? Что делать, чтобы сохранить здоровье волос в домашних условиях? Какие тренды наметились в 2021 году?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью NEWS.ru ответил топ-стилист Игорь Калмыков.

Работа с волосами: искусство от бога

— Что для вас ваша работа?

— Для меня это не работа, это жизнь. 30 лет я подхожу к креслу с улыбкой. У меня не было сомнений в выборе профессии, я всегда знал, что буду заниматься волосами. И ни разу за это время не пожалел.

Родители были катастрофически против, потому что в нашей семье не было парикмахеров. А у меня была страсть с детства к волосам. Не могу сказать, что это какой-то фетиш — оргазма я не испытываю (смеётся), но удовольствие получаю ежедневно от общения с каждым человеком.

Что такое причёска для каждого человека? Господь создал картину — это лицо, а волосы — это рама. Картина без рамы — это просто холст, каким бы ценным он ни был. Чем проще рама, тем беднее смотрится картина.

— Ваш салон находится в необычном месте. В чём его особенность?

— У меня много лет был салон на Арбате. Сейчас я работаю в Доме моды Елены Ермак, она одевает мировых звёзд: Дженнифер Лопес, Кристину Агилеру, Монику Беллуччи. Здесь очень творческая атмосфера. В этом же здании работает скульптор Владимир Курочкин.

Вокруг меня люди, которые занимаются творчеством, чего не хватает каждому человеку. У нас настоящая творческая семья, мы поддерживаем друг друга. Сейчас, чтобы выжить, нужна хорошая коллаборация. Мы занимаемся тем, что украшаем людей. Это очень круто и привлекательно.

— Мальчик в Белгороде решил стать парикмахером. Каково это?

Я не получал осуждения. Наоборот, меня всегда поддерживали, передо мной не было закрытых дверей. Перед вами сидит в целом абсолютно счастливый человек, не считая, конечно, проблем, которые есть у всех в этом году.

Старт у меня был очень лёгкий, и в Москву я влетел с лёгкостью. Но в Белгороде до сих пор работает мой салон — с 1992 года! Я иногда туда приезжаю и курирую мастеров. И есть люди, которые ходят ко мне 29 лет. Слава богу, большинство живы и здоровы.

— Как и где вы учились?

— Уже из школы я вышел с дипломом парикмахера. Была такая дисциплина в рамках учебно-производственного комбината. Я там был и столяром, и поваром, и плотником. В результате договорились, чтобы я ходил на парикмахерское мастерство.

А теперь я топ-стилист, победитель международных конкурсов, владелец нескольких школ, не только в России.

Pexels

Москва: столица приветлива для талантов

— Когда для вас началась Москва?

— В 1995 году я приехал ассистировать Сергею Звереву и Ирине Барановой в «Долорес». За деньги, конечно. За большие деньги, которые платили не мне (смеётся). Я просто стоял и учился у мастеров: мыл головы и наблюдал в том числе за тем, как они общаются с гостями. Кстати, у меня нет клиентов — все они мои гости.

— Почему так?

Очень часто клиентские отношения перерастают в дружеские. У меня даже есть клиентские внуки. Несколько таких семей, когда сначала мама привела ко мне свою дочку, а потом дочь своего ребёнка.

— Вы сразу остались в Москве?

Нет. Мне предлагали остаться, но я сначала отказался, сказал, что я свой «Сергей Зверев» в Белгороде. Но через полгода переехал в Москву (смеётся). Столица — это живой организм, в родном городе мне стало тесно.

Но у меня заболела мама, и мы получили направление для лечения в Москве. Мы приехали и поняли, что здесь надолго. Мои друзья, у которых я снимал комнату на тот момент, вытолкнули меня на работу, сказали: «Чего ты сидишь, занимайся делом».

Я сопротивлялся, летал в Белгород при возможности, чтобы обслужить людей, а запись была на два-три месяца вперёд. Тем более московские стажировки предавали мне блеска, и люди хотели ко мне попасть.

В итоге в Москве я устроился в салон Wella, но не центральный, для меня это тогда казалось слишком. Потом в России появился итальянец Клаудио Толлардо — потрясающий, работал с Клаудией Шиффер и Катрин Денёв. Он открывал салон на Таганке. Я пошёл на кастинг, и меня сразу взяли. Мне было на тот момент 24 года. Это был 1996-й, там стартовала моя московская карьера.

— Кто ваши гости?

Все они прежде всего личности и люди с характером. В моё кресло садятся разные люди: актёры, бизнесмены, музыканты, художники. Я работал со многими звёздами. Конечно, моё лицо — Влад Соколовский. С восьми лет этот мальчик носил мои стрижки и причёски. Конечно, многие хотят быть на него похожими, потому что выглядит он всегда безупречно. Он много работает над собой, и я с удовольствием ему в этом помогаю.

Сейчас появилась новая молодая звезда — Люся Чеботина, я её очень люблю и ценю. Молодая, дерзкая и очень талантливая. Но я чуть-чуть смягчаю её образ.

Актриса Серафима Низовская — тоже очень близкий мне человек. Слежу за каждым её волоском.

На съёмках портят очень волосы, потому что экономят. Поэтому приходится много работать над красотой волос.

Московская тусовка: только дружба и ничего, кроме дружбы

— Когда Игорь — парень из Белгорода — стал Игорем — своим в светской тусовке?

— Это произошло само собой. Я стал любимцем у известных, модных людей. Одни люди находят других, и ты перестаёшь видеть в некоторых регалии, вы становитесь друзьями.

— То есть в тусовке могут быть друзья?

— Обязательно. Без друзей в тусовке делать нечего. Прежде всего — дружеские отношения. В классическом понимании — должен быть один друг на все времена. У меня другая история — у меня много друзей. Я счастливый человек — и счастье в людях. Окажись я не дай бог без денег, — поверьте, в любом районе Москвы я найду дом, в который смогу позвонить без предупреждения, и меня там накормят и обуют.

Красота в России: доступна ли каждому?

— Вы топ-мастер и всегда в тренде. Как оставаться на волне моды?

— Чувствовать и наблюдать. Мода — это цикличность, мы все возвращаемся к стилям и направлениям прошлого, просто стрижки и причёски обретают новые интерпретации. Например, в 80-е были в моде так называемые чубы у мужчин выкрашенные, но они были более рыжими. Потому что не было таких красок, как есть сейчас. Сегодня в моде пепельный — раньше было невозможно добиться такого белого цвета, как сейчас. Сегодня технологии позволяют, и люди могут ходить в течение длительного времени, и краска не смывается.

Технологии выросли, и в этом плане парикмахерское искусство совершило квантовый скачок. Ещё три года назад ничего не было. Был период, когда был прогресс в косметологии, маникюре, визаже, а у парикмахеров был провал. Стали открываться салоны, которые так трудно назвать, у метро, где работают люди после месячного обучения непонятно где и у кого. И кто-то им сказал, что они могут прикасаться к людям.

Unsplash

Доступна ли красота в России? Конечно, мы говорим о качественной красоте.

Абсолютно доступна. Есть, например, краски без вредного нашатыря, их можно купить и в супермаркете. Но нужно быть аккуратным с выбором — картинка не всегда совпадает с реальным результатом. Мастер знает ваш исходный цвет. Был случай, когда одна девушка захотела сделать окрашивание сама — в итоге её тёмные волосы вместо блонда стали грязно-рыжими. Конечно, мастер сможет всё исправить, но помните: это всегда сложнее и дороже, чем что-то сделать с нуля.

И шампуни — это важно. Шампуни для ежедневного мытья — это не очень хорошо. Со всеми товарами, которые рекламируются по телевидению, нужно быть предельно осторожным. Например, если у вас волосы средней жирности, то вы можете мыть голову раз в два-три дня. Но с этими шампунями это нужно будет делать каждый день, потому что производителям нужно это продать. В этих товарах высокий уровень pH, что сделает эффект от первого применения потрясающим, а далее вы будете добиваться первого эффекта, но волосы будут становиться всё хуже и хуже: они перестанут блестеть. А блеск на волосах — это нормально!

— Специалисты-трихологи не исключают эффективности домашних рецептов для здоровья волос. Что можете посоветовать вы?

— Репейное масло — прекрасный вариант. Крапива, корень лопуха. Вообще всё, что растёт в вашем регионе, при правильном применении эффективно.

Кстати, сейчас популярны растительные маски из Индии и Таиланда. Но! Почему-то там какие-то вещи дают хороший эффект, а здесь у нас та же маска — нет. Всё дело в температуре: в жарких странах высокий градус становится как бы ещё одним ингредиентом. Поэтому, если вы пользуетесь какими-то косметическими растительными масками, делайте это, например, в бане или сауне или хотя бы надевайте на голову при применении платок или шапочку, создавая парниковый эффект. Тогда это будет эффективно.

Сейчас зима, но многие не носят шапки, потому что боятся повредить причёску и сами волосы. Скажите: шапка — враг шевелюре?

Обязательно носите шапку, особенно если на улице ниже −7 °C. Мы используем разные вещи для здоровья волос, включая масло. Но идём на мороз. Что происходит? Прежде всего выходит влага. Далее — сухость, ломкость волос. Пожалуйста, надевайте шапки и берегите волосы.

Яркие волосы и эксперименты: о трендах в 2021 году

— Как вы относитесь к экспериментам и экстравагантным решениям? Дреды у Филиппа Киркорова, красный цвет волос у Димы Билана.

— Если хочешь, то нужно пробовать всё! Конечно, у Киркорова в клипе с DAVA был парик. Если вы хотите дреды — пожалуйста! Но нужно помнить, что волосы очень сильно портятся — до 70% волос вы можете потерять после того, как снимите дреды.

Волосы — очень благодарный материал, с ними можно делать всё что угодно, если не затрагивать корни. Заметьте, у Билана они не окрашены.

Я не очень люблю цветные волосы, я за классические варианты, но с какими-то нюансами: разными оттенками, прядями, игрой цвета. Но это мода, я не могу идти против неё.

— Тренд на цветные волосы будет с нами надолго?

— Думаю, что да, этот тренд останется с нами так же, как и окрашивание в натуральные цвета. У меня в ящичке есть оттенок психолайм (смеётся) и сине-бирюзовый.

— Какие тренды наметились на 2021 год?

— В новый год мы входим в полном фьюжн: как и в моде, нет никаких чётких направлений. Мы можем одинаково относиться к девушке и на каблуках, и в кроссовках. На голове может быть и хвост, и ракушка, и локоны, и прямые волосы. Главное, чтобы всё было гармонично, чтобы человек чувствовал себя хорошо.

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