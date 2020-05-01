Многие автомобильные аксессуары из числа весьма популярных у российских автолюбителей приобретать в китайских интернет-магазинах нужно со значительными оговорками и пониманием нюансов, либо вовсе стоит отказаться от их покупки. Иначе использование этих гаджетов может принести не пользу, а вред. И вам, и вашему автомобилю, и окружающим.

Предпусковой подогреватель

Честь и хвала китайцам за их недорогие гаджеты, которые под именитыми брендами стоят зачастую неприступно дорого. Но в некоторые ниши производителям из Поднебесной лучше бы вообще не влезать, а покупателям, в свою очередь, сторониться подобной продукции. Ярчайший пример — предпусковые жидкостные подогреватели двигателя, работающие на бензине и дизельном топливе, а также аналогичные воздушные отопители для салонов автобусов, кабин грузовиков, автодомов и т.п.

Кто-то скажет — да, десять лет назад китайские машины были сущим кошмаром, а сегодня они уже вовсю наступают на пятки ведущим японским, корейским и немецким маркам! Чего же им не сделать и качественный подогреватель? Отчасти да, но, несмотря на это, ниша производителей предпусковых подогревателей на планете столь узка, что едва ли не 90% всего мирового рынка этого оборудования для автомобилей держат две-три европейские компании со всем известными именами, и число их не менялось десятилетиями. Сегодня в этот «закрытый клуб» лезут китайцы, и, самое страшное, их демпинговая продукция начинает находить спрос.

Предпусковой подогреватель — это устройство, которое не имеет права на ошибку и обязано обладать десятикратным запасом надёжности для безопасности. Проще говоря — под капотом автомобиля располагается котёл с электронным управлением, который использует топливо из бака машины (бензин или солярку), самостоятельно запускается без участия водителя по таймеру или с мобильного приложения, и прогревает антифриз двигателя и салон, пока вы ещё спите. Печка, в которой горит топливо без присмотра человека, — прибор, требующий высочайшей культуры производства и многоэтапного контроля качества.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А также нужна высокая квалификация установщика — известные бренды тщательно следят за сертификацией монтажников своей продукции. Ведь ошибка и небрежность при разработке или сборке работающего на топливе отопителя запросто может привести к возгоранию в автомобиле. И не только в вашем, но и в соседнем по парковке... А если по вине «беспородного» китайского подогревателя полыхнёт припаркованная рядом люксовая машина за 5-10 миллионов? Расплатитесь?

Дешёвый парктроник

На AliExpress представлено огромное количество парктроников — с самыми разными дисплеями и интерфейсами, датчиками любого окраса под цвет кузова, в широчайшем диапазоне цен, включая модели, чья цена стартует от 500 рублей. Даже они вполне способны выполнять свою задачу по оказанию помощи при движении задним ходом, но есть один специфический нюанс.

Самые бюджетные парктроники оснащены крайне медленной электроникой. Внутри основного блока, к которому подключаются датчики, находится микроконтроллер, активирующийся, когда вы переводите коробку передач в режим заднего хода. В дешёвом парктронике — контроллер дешёвый, очень «тормозной». «Тормознутость» выражается в длительном «пробуждении», а также в низкой частоте опроса датчиков. Чтобы безопасно им пользоваться, водителю нужно знать, что после включения заднего хода нельзя трогаться с места мгновенно — нужно подождать пару секунд, пока парктроник «проснётся», после чего двигаться необходимо чрезвычайно медленно, чтобы устройство успевало сканировать пространство на наличие препятствий.

Если же сдавать назад чуть быстрее (не выходя за пределы безопасности и здравого смысла), можно слишком быстро проскочить короткий участок от начала «пиканья» до тревожного непрерывного сигнала. И услышать реакцию парктроника (звуковые и визуальные предупреждения) слишком поздно, уже после касания препятствия, которым может стать и забор у газона, и соседняя машина.

Приобретать и устанавливать супердешёвые парктроники, в принципе, можно, особенно если финансы «поют романсы». Но желательно знать и учитывать эту их особенность, и предупреждать тех, кого вы эпизодически пускаете за руль — родных или друзей, дабы они не стукнулись задним бампером, выполняя манёвр чуть быстрее, чем «соображает» парктроник.

NEWS.ru

Бюджетный GPS-трекер

Китайские интернет-магазины предлагают широкий выбор устройств для контроля за местоположением автомобиля — GPS-трекеров. В устройство вставляется Сим-карта, после чего оно подключается под капотом автомобиля или где-то в салоне к постоянному питанию 12 вольт и прячется в укромном месте. Подключить и установить такой гаджет способен практически любой автолюбитель, умеющий отремонтировать дома розетку. И если ваш автомобиль исчез с места парковки — увезён коммунальщиками или, не дай бог, угнан, вы отправляете со своего смартфона на номер трекера СМС-сообщение с определённой командой, и в ответ получаете ММС-сообщение со ссылкой на карту, где показана точка реального местоположения машины. Можно даже позвонить на номер и прослушать салон встроенным микрофоном.

Проблема в том, что такие устройства в самой бюджетной категории называются GPS-трекерами, но это некорректно. Лукавят китайцы... В силу низкой цены GPS-приёмника в них... нет, хотя GPS часто написано крупным шрифтом даже на корпусе! Местоположение машины по СМС-запросу от владельца они действительно определяют, но делают это по системе LBS — позиционированию по базовым станциям сотовой связи! А LBS-метод характерен избыточной погрешностью. В городе точность определения координат в лучшем случае составляет 500-600 метров, а за городом, где плотность сети базовых вышек сотовой связи ниже — и вовсе 2-4 километра! Если из-за погрешности позиционирования ваш автомобиль окажется в паре километров от точки, присланной трекером, площадь круга поисков составит более 12 квадратных километров... Пойди отыщи!

Поэтому приобретая трекер для машины, стоит не гнаться за минимальной стоимостью, а тщательно изучить отзывы и убедиться, что в выбранной модели реально имеется модуль GPS-приёмника!

Arne Dedert/Global Look Press

Светодиодные лампы головного света

Многие крупные мировые производители автомобильного света уже несколько лет имеют в своем ассортименте мощные светодиодные лампы с цоколями типа H4, H7, H8 и иных распространённых стандартов, применяемых в фарах головного света. Однако стоят такие лампы пока ещё неприлично дорого, а реальной нужды в замене на них классического галогена, откровенно говоря, и нет. Впрочем, многим хочется приобщиться к новым технологиям, и AliExpress предлагает LED-лампы чуть ли не дешевле хороших брендовых галогенок! Вот только повода для радости в этом, к сожалению, немного.

Первая и основная проблема практически всех китайских мощных ламп для фар головного света — сильнейший перегрев. Их температурный режим — ужасающий, быстро вызывающий деградацию диодов, снижение светового потока, переход в хаотично-моргающий режим или полное перегорание. С целью рассеивания тепла китайцы громоздят на лампы массивные радиаторы и даже ставят вентиляторы, которые в закрытом корпусе фары бесполезны.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вентиляторы применяются «компьютерного» типа, неспособные в силу конструкции длительно выдерживать пыль, сырость и огромную дельту температур под капотом, вследствие чего их пропеллеры быстро заклинивают. С некоторыми радиаторами закрыть штатную заднюю крышку фары и вовсе невозможно — для этих случаев азиатские инженеры предлагают даже варианты ламп с гибкими радиаторами в виде проволочной плетёнки, которую можно смять и затолкать внутрь фары. Все эти решения с точки зрения электроники и электротехники — тихий ужас, и выходят лампы из строя из-за перегрева чрезвычайно часто.

Вторая проблема (которая на самом деле должна стоять в списке первой) — кривой световой поток. Китайские диодные лампы, будучи установленными вместо галогенных, с трудом формируют правильный световой пучок фар. Так что готовьтесь постоянно икать, поскольку встречные водители будут через одного поминать вас «добрым словом». А лучше не балуйтесь с китайскими «диодками» и просто купите хороший галоген увеличенной яркости известного бренда.

Автомобильный пылесос

Автомобильный пылесос — вообще удивительное устройство. В большинстве случаев его нет смысла приобретать не то, что на AliExpress, но и вообще где-бы то ни было.

12-вольтовый пылесос способен принести реальную пользу разве что новенькому автомобилю, который вы к тому же трепетно вылизываете не реже раза в неделю. Автопылесос осилит лишь лёгкие свежеупавшие соринки, а вот с мало-мальски серьёзными загрязнениями на напольном покрытии и сиденьях справиться категорически не сумеет. И касается это в равной степени как дорогих известных брендов, так и безымянных поделок с AliExpress.

Почему? Всё очень просто! Для эффективной работы пылесос должен обладать достаточной мощностью всасывания. Автомобильные ковры и кресла ничем не отличаются от домашних, поэтому для нормальной работы (а не имитации работы) автопылесос должен быть, по-хорошему, не слабее квартирного. Мощность всасывания всегда несколько меньше электрической мощности, потребляемой пылесосом, но мы сейчас не будем углубляться в детали, а для простоты сочтём их равной. Так вот, советские пылесосы, все эти «Вихри» и «Ракеты» имели электрическую мощность 600–800 ватт и сосали весьма посредственно... Современные эффективные пылесосы имеют мощность 1200–2000 ватт. А вот мощность автомобильных пылесосов — всего лишь 120–150 ватт...

Её даже близко не хватает, чтобы высосать песок и сор из ворса напольного покрытия, хорошо почистить тканевые сиденья и т.п. Физику не обманешь, сколько ни убеждай себя в обратном...

Сергей Булкин/NEWS.ru

Может быть, купить просто более мощный автопылесос? А нет таких в природе... Эти устройства рассчитаны на питание от прикуривателя, гнездо которого защищено предохранителем на 10, в лучшем случае — 15 ампер. 10 ампер х 12 вольт = 120 ватт мощности. И это максимум, на который они способны... Причем редкие автопылесосы работают на пределе допустимого тока прикуривателя — обычно они потребляют не более семи-девяти ампер... Если же гипотетически представить хотя бы киловаттный автопылесос, то от 12 вольт он будет тянуть под 80 ампер тока, и подключать к аккумулятору его придётся дорогущими и тяжеленными медными кабелями сечением с палец. Поэтому тратить деньги на чисто автомобильный гаджет нет смысла: пылесосить салон лучше старым домашним 220-вольтовым пылесосом в гараже или на даче или же пользоваться услугами автомоек.