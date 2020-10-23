Стилист оценила платье Нетребко на выступлении в Ла Скала

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Пайетки, меха и летние ткани стоит исключить из зимнего гардероба, это станет антитрендом, рассказала бьюти-мейкер и стилист Марина Коробель. Всего она назвала четыре запрета в одежде на декабрь, январь и февраль.

Первый антитренд — чрезмерное облегание силуэта, это когда вещь очень сильно обтягивает фигуру. Мы может это увидеть, когда люди надевают кожаные куртки, пальто, трикотажные платья, блузки. Мы можем выбирать вещи...