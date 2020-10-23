Стилист оценила платье Нетребко на выступлении в Ла Скала

Пышное алое платье-бюстье Анны Нетребко, в котором она вышла на сцену театра Ла Скала, — это не самое популярное направление у женщин, сказала ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова. Однако в случае оперной дивы, уверена стилист, это правильный выбор.
Отдать должное, у неё сейчас хорошая форма, красивая кожа, красивое телосложение, она фигуристая. Она при этом правильно, элегантно прикрыла руки, —сказала Дембикова порталу Teleprogramma.pro.
Кроме того, стилист выделила и аксессуары, которая надела Нетребко, — колье и кольцо.
Мне нравятся крупные аксессуары. Два таких крупных акцента. Даже красная помада в данном случае очень гармонична! —сказала стилист.
Также Дембикова подчеркнула, что Нетребко «сама по себе вытягивает такие сильные образы».
Ранее NEWS.ru писал, что Нетребко, заболевшая пневмонией, которая была вызвана новой коронавирусной инфекцией, отметила своё 49-летие в больнице.
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