Стали известны сроки сертификации Aurus Business Jet

Сертификацию VIP-комплекции Aurus Business Jet предполагается завершить в 2022 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его слова приводит РБК.

Как рассказал министр, новый Superjet в VIP-комплектации был создан в рамках коллаборации Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и «Аурус» и на рынке лайнер будет продвигаться под брендом Aurus. На выставке в Дубае Superjet Aurus продемонстрирует новые опции, дизайн и технологические решения авиатранспорта.

Все работы по VIP-интерьеру выполняла российская компания «Тулпар». Сертификацию самолёта в этой комплектации планируется завершить в 2022 году, — рассказал Мантуров.

Он также добавил, что дополнительная топливная система лайнера позволит увеличить дальность его полёта до 7200 километров.

Ранее в рамках Восточного экономического форума публике представили Aurus, работающий на водородном топливе. В описании автомобиля на стенде компании сказано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 60 километров. При этом отсутствуют выбросы СО2.