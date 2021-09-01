В России представили новый Aurus на водородном топливе

В рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, публике представили российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе. Об этом сообщает РИА Новости.
В описании автомобиля на стенде компании
Aurus является первым российским брендом автомобилей класса «люкс». Он выпускается в версиях лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект с кодовым названием «Кортеж» реализуется в госинституте НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ.
Государство вложило в проект 12,4 млрд рублей.
Восточный экономический форум проходит с 2 по 4 сентября во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что Россия начнёт выпускать электромобили.