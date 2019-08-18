https://static.news.ru/photo/31998d38-c1c2-11e9-8b93-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналист и общественный деятель Ксения Собчак заявила, что «вести себя нормально», как того ожидают окружающие, слишком скучно. При этом она подчеркнула, что может принять для себя такую модель поведения.

Тем не менее это не в правилах человека с бунтарским духом, дала понять звезда эпатажа.

Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул, — написала Собчак в Instagram .

Она подчеркнула, что лучше уж сделать предосудительный поступок с точки зрения общества, чем жить по навязанным правилам.

Вместе с тем, как писал News.ru, ранее телеведущая упрекнула соотечественников в безответственном отношении к репутации. Она назвала Россию в этом плане удивительной страной, в которой никому не важно, «что человек натворил в прошлом».