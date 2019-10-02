https://static.news.ru/photo/ebb67574-e56b-11e9-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне считают необходимым знать английский язык. За него проголосовали 93% опрошенных. На втором месте оказался китайский (48%), на третьем месте — немецкий (32%).

Около трети опрошенных россиян отметили, что знание иностранного языка нужно им для работы. При этом опрос показал, что лишь 5% респондентов свободно владеют английским языком, 1% хорошо знает немецкий.

Согласно результатам опроса, в большей степени иностранными языками владеют юноши и девушки до 24 лет. Выяснилось, что 61% молодёжи используют английский для просмотра интернет-сайтов, отмечает « Российская газета ».

Ранее News.ru сообщал, что рэпер из Нигерии Дэвид Олисе решил выучить татарский язык. Он стал участником проекта российского журналиста и полиглота Дмитрия Петрова, который разработал уроки быстрого изучения татарского языка.