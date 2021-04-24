Рогов показал самые остромодные шорты этого лета

https://static.news.ru/photo/e68b3156-a578-11eb-8f92-96000091f725_660.jpg Александр Рогов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стилист Александр Рогов представил самые остромодные вещи грядущего лета. Он нарядил модель в вещи, который не каждый станет носить.

Трендовые вещи стилист представил на своем YuoTube-канале «Шоп-контент». Представив модель, Рогов отметил:

Алина одета непонятно, но это всё тренды этого сезона.

Кадр из программы "Шоп-контент"

Действительно, девушка была одета в белую футболку с цветным рисунком, куртку-рубашку в тон, ретро-кеды, «бабушкины» носки персикового оттенка. Образ дополнили чёрная бейсболка и сумка-багет. Но главной вещью внешнего образа стали серые шорты, которые выглядели так небрежно, словно их просто оторвали от тренировочных штанов.

Не знаю, Алина, оделась бы ты так или нет, но это правда модно, — заверил Рогов.

Как сообщалось ранее, стилист Александр Рогов продемонстрировал в эфире своей программы на СТС остромодные жакеты этой весны. Главная особенность этой одежды заключается в подчёркнутой женственности.