Рогов показал самые модные жакеты этой весны

https://static.news.ru/photo/810daae0-904f-11eb-9733-96000091f725_660.jpg Фото: Рогов в деле/youtube.com

Стилист Александр Рогов продемонстрировал в эфире своей программы на СТС остромодные жакеты этой весны. Главная особенность этой одежды заключается в подчёркнутой женственности.

Отходят на второй план бесформенность и оверсайз в стиле. Вместо огромных жакетов в стиле «с чужого плеча» женщины всё чаще выбирают полуприталенные, приталенные и укороченные модели. Делается этого для того, чтобы показать фигуру.

Самые актуальные варианты стилист представил в эфире программы «Рогов в деле». Так, модный жакет ягодного оттенка длиной до талии зрительно удлиняет ноги и делает фигуру стройнее, поделился секретом Рогов, добавив, что он пребывает в восторге от такой одежды.

Также дизайнер продемонстрировал ещё два модных образа с голубыми джинсами и полуприталенными жакетами. Рогов уверен, что они подойдут любой женщине, которая хочет выглядеть актуально.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев в программе «Модный приговор» на Первом канале показал идеальное для всех женщин платье. Оно скроено так, что сразу делает ноги и фигуру изящнее, даже если его хозяйка имеет лишний вес.