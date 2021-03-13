Васильев показал платье, моментально стройнящее фигуру и ноги

Историк моды Александр Васильев в программе «Модный приговор» на Первом канале показал идеальное для всех женщин платье. Оно скроено так, что сразу делает ноги и фигуру изящнее, даже если его хозяйка имеет лишний вес.
Платье стилисты
Просто удовольствие на вас смотреть! — выразил своё восхищение Васильев.
Гостья и сама была поражена кардинальным изменением своей внешности и осталась очень довольна.
Платье скроено на запах из струящейся ткани. Дополнили образ открытые туфли, которые зрительно облегчают силуэт и делают походку более изящной. К тому же открытая обувь всегда имеет свойство делать ноги более изящными.
Сыграли роль и чёрные многослойные ремни: на красном фоне они визуально сузили талию. К тому же этот аксессуар сейчас в тренде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стилист Александр Рогов показал две ультрамодные вещи, которые мгновенно «нарисуют» талию, даже если её нет. Это укороченные жакеты и жилеты, которые «вытягивают» ноги, прибавляя им сразу несколько сантиметров, и показывают фигуру в более женственном виде, формируя X-образный силуэт.