Васильев показал платье, моментально стройнящее фигуру и ноги

https://static.news.ru/photo/3de49714-8484-11eb-a272-96000091f725_660.jpg Александр Васильев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Историк моды Александр Васильев в программе «Модный приговор» на Первом канале показал идеальное для всех женщин платье. Оно скроено так, что сразу делает ноги и фигуру изящнее, даже если его хозяйка имеет лишний вес.

Платье стилисты подобрали для очередной гости, которой не нравилось, что она толстая. Красный наряд мидакси с многослойным чёрным поясом чуть выше талии привёл в восторг не только гостью, но и самого ведущего.

Кадр из программы

Просто удовольствие на вас смотреть! — выразил своё восхищение Васильев.

Гостья и сама была поражена кардинальным изменением своей внешности и осталась очень довольна.

Платье скроено на запах из струящейся ткани. Дополнили образ открытые туфли, которые зрительно облегчают силуэт и делают походку более изящной. К тому же открытая обувь всегда имеет свойство делать ноги более изящными.

Сыграли роль и чёрные многослойные ремни: на красном фоне они визуально сузили талию. К тому же этот аксессуар сейчас в тренде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стилист Александр Рогов показал две ультрамодные вещи, которые мгновенно «нарисуют» талию, даже если её нет. Это укороченные жакеты и жилеты, которые «вытягивают» ноги, прибавляя им сразу несколько сантиметров, и показывают фигуру в более женственном виде, формируя X-образный силуэт.