Принц Гарри бросил пить и отказался от мяса

После женитьбы на Меган Маркл британский принц Гарри существенно изменил образ жизни. В частности, член королевской семьи отказался от употребления спиртного.
На недавнем королевском приёме он наполнял бокал только минеральной водой. Это является для него серьёзным достижением, поскольку принц с юных лет считался любителем алкогольных напитков, сообщает телеканал «360».
Кроме выпивки, Гарри почти отказался от мяса. Это может быть связано с тем, что его супруга является известной зоозащитницей.
Как писал News.ru, в декабре 2018 года принц Гарри отказался от участия в регулярном предрождественском развлечении британской королевской семьи — охоте на фазанов. Причиной стало неприятие женой кровавых видов спорта.