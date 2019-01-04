Принц Гарри бросил пить и отказался от мяса

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После женитьбы на Меган Маркл британский принц Гарри существенно изменил образ жизни. В частности, член королевской семьи отказался от употребления спиртного.

На недавнем королевском приёме он наполнял бокал только минеральной водой. Это является для него серьёзным достижением, поскольку принц с юных лет считался любителем алкогольных напитков, сообщает телеканал «360».

Кроме выпивки, Гарри почти отказался от мяса. Это может быть связано с тем, что его супруга является известной зоозащитницей.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года принц Гарри отказался от участия в регулярном предрождественском развлечении британской королевской семьи — охоте на фазанов. Причиной стало неприятие женой кровавых видов спорта.