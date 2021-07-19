Пчёлы поссорили своего хозяина с соседями

Пользователь Reddit поссорился с соседями из-за своих необычных питомцев. Юзер, увлекающийся пчеловодством, рассказал, что новые жильцы оказались недовольны его хобби. Автор поста начал разводить насекомых почти шесть лет назад.

На заднем дворе собственного дома он собрал четыре улья и официально их зарегистрировал. Он отметил, что в городе, где живёт, подобное занятие абсолютно легально. Но окружающие попросили владельца мини-пасеки избавиться от жужжащей братии, так как у их сына сильная аллергия на укусы пчёл. Оказалось, что после них мальчик в прошлом уже несколько раз попадал в больницу. Рассказчик отказался.

Новые соседи больше не обсуждали с ним ситуацию с ульями, но через некоторое время на портале Nextdoor появился антипчелиный текст. Позже хозяин насекомых узнал, что какие-то люди попытались потребовать от городского совета объявить пчёл вне закона. Автор поста добавил, что теперь они с соседями не разговаривают и не здороваются друг с другом. Ему посоветовали закрепить во дворе камеры видеонаблюдения, чтобы соседи не навредили пчёлам.

Ранее сообщалось, что в США набирает популярность очередная теория заговора о том, что птиц на самом деле не существует, это всё шпионы американского правительства, а точнее — устройства слежения за населением. Такого мнения придерживаются сторонники движения Birds Aren't Real.