https://static.news.ru/photo/4031b656-725f-11ea-9995-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и Елизавета II Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри должны вернуться в Великобританию и поддерживать королеву Елизавету II в тяжёлые времена пандемии. Об этом заявил отец герцогини Сассекской Томас Маркл.

75-летний мужчина был разочарован решением пары переехать в Калифорнию. Теперь дочь, зять и внук живут всего в 250 км от него, отмечает The Mirror.

Я думаю, в это время они должны быть в Англии, а не в Лос-Анджелесе. Они могут пополнить список высокооплачиваемых знаменитостей и зарабатывать много денег, когда проблема с коронавирусом разрешится, — заявил отец экс-актрисы.

Маркл отметил, что вернувшаяся на родину дочь не общалась с ним, и пожелал здоровья Елизавете II и наследнику престола принцу Чарльзу, заразившемуся коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, принц Гарри и Меган Маркл покинули Канаду, переехав в Лос-Анджелес. Супруги поселились в доме недалеко от Голливуда. Невестка принца Чарльза запретила своему мужу вылететь на родину, чтобы навестить инфицированного COVID-19 отца.