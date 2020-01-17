Сотни покупателей новых автомобилей из провинции ежегодно приезжают в столицу и другие мегаполисы, доверчиво откликаясь на зов автомобильных мошенников. Итог такого вояжа — потерянные деньги и покупка совсем не той машины, что была запланирована. Как действуют аферисты и что нужно знать, чтобы не быть обманутыми?

Посленовогодний сезон — горячая пора для автомобильных мошенников! Период с января по март у них без иронии «весь год кормит», и на рекламу они не скупятся.

Как только вы начинаете поиски в Интернете, то «Яндекс» и Google начинают вас заваливать тематической контекстной рекламой, среди которой всплывают завораживающие ссылки — новый автомобиль на 200, 300, 500 тысяч рублей дешевле цены официального дилера. Подобные прайсы чаще всего объясняются нераспроданными запасами машин прошлого и позапрошлого годов, и многие практичные граждане справедливо оценивают такие предложения как крайне выгодные.

Действительно, для современного автомобиля, даже хранившегося под дождями и снегами на открытой парковке, год или два — совершенно не срок. Машина остаётся новой и сохраняет 100% своего технического ресурса. Надо брать!

Какими бывают скидки?

Могут ли скидки в сотни тысяч рублей на новые автомобили существовать в реальности? У официальных дилеров — да, могут. Но скидки всегда пропорциональны цене и классу авто. Выгода, составляющая до полумиллиона рублей, а то и выше, встречается у автомобилей премиум-класса, цены на которые стартуют приблизительно от 3 млн рублей. Действительно, экземпляры прошлого календарного и модельного годов могут в начале нового года отдаваться с огромным (по меркам покупателя бюджетных Logan или Solaris) дисконтом и различными дорогими подарками и бонусами.

pixabay.com

Дилер фактически остаётся без маржи, «сливая» авто с минимальной прибылью или даже «в ноль», чтобы не допускать затоваривания складов прошлогодними машинами. Впрочем, акции такого рода — вещь индивидуальная для автосалонов. Обязательных новогодних скидок, спускаемых сверху из центрального представительства марки в приказном порядке, разумеется, нет. И распродажи зависят исключительно от состояния склада конкретного салона. Так что нужно обзванивать и выяснять.

В разы меньшими, но также порой составляющими сотни тысяч рублей, могут быть скидки на авто среднего класса — седаны и кроссоверы стоимостью до 1,5–2 млн рублей. Чаще это касается машин в достаточно богатых или максимальных комплектациях, от которых по каким-то причинам отказались, даже с потерей авансового платежа, покупатели. Эти машины дилеры также стараются распродать с хорошим дисконтом в конце или, в крайнем случае, в начале года. Такие предложения весьма выгодны и позволяют купить «фарш» по цене «полуфарша». Хотя далеко не все подобные предложения выходят в открытую продажу: только те, которые не выкупили сами работники автосалона, их друзья и родственники.

Ну а с самым популярным бюджетным сегментом всё гораздо грустнее. Покупателям Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio, Renault Logan, Duster, VW Polo, Lada Vesta, X-Ray и тому подобных недорогих «рабочих лошадок» рассчитывать на существенные скидки, а тем более в сотни тысяч рублей, не приходится. Причин тут две — небольшая маржа официального дилера, изначально заложенная в такие авто, и отсутствие «залежавшихся» машин. Народ у нас небогатый, и «бюджетки» продаются хорошо всегда. Причин, по которым к концу года на складах зависает сколь-либо существенное количество недорогих машин, крайне мало. А значит, и поводов для распродаж нет.

АГН «Москва»

Единственные, кто может порадовать покупателя, — это продавцы китайских машин. Особенно не входящих в число тех, которые можно назвать худо-бедно известными на российском рынке (Lifan, Geely, Haval, Chery, Zotye, Dongfeng). Компании-новички из Поднебесной периодически появляются в России, пусть и не столь бурно, как лет 10 назад. И часто переоценивают свои силы. В результате новые машины бюджетного класса и выпуска двух- и трёхлетней давности порой можно увидеть в продаже с огромной скидкой, причём часто даже не в столице, а у региональных дилеров. С одной стороны, такие предложения привлекают приличным электропакетом, мультимедиа, кондиционером, ABS и прочими «плюшками» вкупе с ценой пустой, как барабан, Lada Granta. С другой — это совершенно «беспородные» авто, производитель которых с большой долей вероятности исчезнет в ближайшее время с нашего рынка навсегда (или уже исчез). Так что выгода для покупателя в этом случае — вопрос спорный.

Как работают мошенники?

Словом, скидки, и даже весьма серьёзные, — существуют. Однако стоит помнить, что делают их автосалоны официальных дилеров и распространяются они в массе своей на достаточно недешёвые машины. Но жители провинции регулярно едут в столицу за «жирным дисконтом» на автомобили самого что ни на есть бюджетного сегмента... Увы, практически всех ждёт горькое разочарование.

Отметим, все мошеннические и полумошеннические предложения исходят исключительно от неофициальных продавцов автосалонов, типа «шанхай», где продаются машины любых марок, новые и подержанные под одной крышей (или частенько вообще без крыши). Официальные дилеры любой работающей на российском рынке марки такого не допускают — в фирменном салоне представлена всегда продукция только одного бренда, а новые машины и trade-in строго отделены друг от друга.

Официалы действуют под строгим контролем головного представительства, не предлагают диких скидок в четверть цены и более на недорогой сегмент, всегда озвучивают реальную конкретную стоимость выбранной модели и комплектации по телефону и на сайте, а при личном визите в автосалон продают вам машину именно по этой цене, копейку в копейку.

pixabay.com

А всё зло на автомобильном рынке исходит от неофициальных автосалонов. В интернет-рекламе и по телефону они готовы продать вам любой автомобиль, любой марки, модели и комплектации, по цене чуть ли не вдвое ниже официальной. Главная цель такой игры — чтобы покупатель с деньгами в кармане приехал к ним вживую. Основные жертвы таких торговцев — жители регионов, которых они всеми силами заманивают и затаскивают к себе. «Градус гостеприимства» порой просто зашкаливает: покупателя встречает трансфер от метро и предлагается бесплатно или по символической цене переночевать в хостелоподобной гостинице — для тех, кто долго ехал на поезде и не осилит обратную дорогу в тот же день.

Чего ради такое количество респектов от продавца в сторону покупателя? А ради подписания авансового договора. Потерявшему бдительность и расслабившемуся гражданину, которого встретили, довезли и теперь угощают чаем с печенюшками, предлагают поставить автограф в документах, пока машину якобы везут ему со склада или из соседнего автосалона той же фирмы. Договор составлен так, что сущность его понять далёкому от юридической практики человеку нелегко. Да и вчитываться в солидную пачку бумаги, толщиной в палец, редко кто рискнёт. А в документе прячется согласие покупателя на безвозвратный аванс — в размере весьма приличном. От 50–200 тысяч рублей до половины стоимости автомобиля.

После того как договор подписан и деньги получены, начинается главная карусель. Внезапно выясняется, что нужной машины на складе (вот странно, не правда ли?) нет — её, дескать, продали, как назло, незадолго до вашего приезда. Но ничего страшного — вам предложат на выбор другие. Варианта обычно два (также возможны их разновидности или комбинации с различными нюансами):

Аналогичная новая машина, но по цене, превышающей такой же экземпляр в салоне официального дилера, и с навязанными дополнительными опциями и аксессуарами втридорога.

Подержанная машина иной марки и модели (как правило, купленная с рук битой в тотал и восстановленная по-быстрому в гаражном сервисе), и по цене опять же значительно выше, чем аналогичные подержанные в среднем по рынку.

Клиент, безусловно, возмущён и требует вернуть деньги, но его быстренько и умеренно жёстко ставят на место, демонстрируя подписанный им же договор и условия авансового взноса мелким шрифтом на какой-нибудь 128-й странице. Человек в такой ситуации обычно впадает в прострацию — приехал издалека, Москву не знает, денег с собой было в обрез, и если плюнуть и оставить аванс жуликам, то другую машину уже не купить.

Большинство в итоге соглашается на покупку подержанного автомобиля из ассортимента предложенных или даже на подписание кредитного договора с банком на недостающую сумму. Так или иначе, покупатель уезжает не на той машине, что планировал приобрести, переплачивает и даже остаётся должен по кредиту. Подобная схема действует, несущественно мутируя год от года, и победить автоаферистов законными методами пока не представляется возможным: формально они не нарушают закон. А невнимательность и недальновидность — проблема покупателя...

АГН «Москва»

Как действовать?

Главная и самая универсальная рекомендация — приобретать новый автомобиль только в салонах официальных дилеров марки. Порядок действий должен быть примерно следующим.

Находите официальный сайт интересующей вас марки в зоне .ru.

Заходите на него и знакомитесь с реальной стоимостью — указанные на сайте цены актуальны для всех официальных дилеров.

Также поинтересуйтесь текущими акциями, но знайте, что не все дилерские автосалоны могут их поддерживать; часто участие каждого конкретного дилера в них — дело добровольное.

Нередко стоимость автомобилей на официальном сайте марки указывается с учётом ряда специальных скидок: за сдачу старой машины в trade-in, за использование собственной кредитной программы производителя, за утилизацию, при покупке авто по периодически возобновляемым госпрограммам, типа «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и т.п. Если вас эти программы и услуги не затрагивают, нужно найти в прайс-таблице стоимость автомобиля «как есть», без такого рода скидок.

Открываете раздел «Список дилеров» или «Карта дилеров» и выбираете ближайших к вам и удобных для визита. Затем обзваниваете выбранных дилеров и выясняете цену на интересующую вас модель и конфигурацию (тип комплектации, двигатель, трансмиссия, дополнительные опции). Обязательно уточните, что вам нужна конечная цена при оплате наличными, без участия в разных акциях и без покупки расширенных страховых услуг или иных «нагрузок».

Выясняете, кто из дилеров предлагает какие-то собственные скидки и бонусы, например то же самое новогоднее снижение цены, подарки, типа сезонного комплекта шин, КАСКО и т.п. Если интересные предложения обнаружатся у отдалённых дилеров, имеет смысл съездить именно к ним. Не беспокойтесь, что для ТО придётся потом кататься туда же — обслуживать автомобиль можно у любого удобного к вам официального дилера — никаких обязательств перед салоном, где вы купите машину, у вас нет.