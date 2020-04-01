https://static.news.ru/photo/f374889c-7412-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые показы на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут полностью в виртуальном режиме. Увидеть последние коллекции известных дизайнеров можно будет 4 и 5 апреля. Об этом NEWS.ru сообщили организаторы мероприятия.

Как отметили в пресс-службе MBFW Russia, такое решение было принято для поддержки российских кутюрье и модных домов во время пандемии COVID-19. Увидеть показы можно будет на онлайн-платформах AIZEL.ru и MEGOGO в течение двух дней, а вещи из понравившихся коллекций очень скоро окажутся в продаже.

Мероприятие впервые пройдёт полностью в digital-формате 4 и 5 апреля. Решение разработано для поддержки дизайнеров и модных домов в условиях распространения COVID-19, — пояснили в MBFW Russia.

При этом организаторы Недели моды обратились с просьбой поддержать российских дизайнеров не только привычным тегом #MBFWRussia, но и тегами #stayhome и #stayhomeinfashion.

Как рассказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский, сначала организаторы планировали транслировать стримы с проходов и закрытых шоу, но из-за ограничений, введённых в Москве для контроля над распространением коронавируса, они отказались от этой идеи.

В сегодняшней ситуации лучшее, что модная индустрия может сказать миру, — это #stayhome, оставайтесь дома, будьте ответственными. Наше онлайн-мероприятие подготовлено полностью дистанционно. Даже минимальная рабочая группа для организации одного стрима — это 10–15 человек, включая моделей, визажистов, операторов, — пояснил Шумский.

В связи с этим дизайнеры покажут видеопрезентации новых коллекций. Часть из них представят в формате лукбуков, а контент, посвящённый работам модельеров, будет появляться на сайте мероприятия до конца апреля.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса сорвала парижские Неделю мужской моды и Неделю высокой моды, которые должны были пройти в конце июня — начале июля.