Названы предметы и обереги, несущие в дом богатство

Названы главные предметы в доме, которые несут удачу, богатство, здоровье и любовь. При этом в материале «Главреда» отмечается, что люди по незнанию могут принести в дом предметы, которые имеют прямо противоположный эффект.

Так, например, веточка красной рябины является очень мощным оберегом. По мнению автора, рябина способна защитить дом от проблем и неурядиц, поэтому её следует хранить весь год. Простой веник в углу дома помелом вверх может избавить его хозяина от финансовых потерь.

В материале также сказано, что от бед и болезней дом может защитить небольшая фигурка слона, но только не чёрного цвета, её нужно хранить на кухне. Дом также можно защитить от «недоброго глаза», если положить под порог лавровый лист.

Ранее группа учёных из Лундского университета в Швеции установила, что вера в гороскопы может свидетельствовать о низком уровне интеллекта и нарциссизме. Согласно результатам работы, большинство верящих в астрологию — женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

В исследовании приняли участие 264 испытуемых. Участникам предлагалось решать логические задачи на время, чтобы установить уровень интеллекта. Специалисты выяснили, что вера в астрологию свойственна людям, у которых низкий уровень IQ, а также обладающим повышенным самолюбием. При этом 87% опрошенных, которые верят в гороскопы, оказались женщинами.