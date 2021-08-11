Мужчина не сумел объясниться с иностранцами и умер

Турист из Голландии во время пребывания в Испании случайно проглотил ключи от автомобиля и умер, поскольку не смог объясниться с иностранцами, передаёт Daily Mail.

37-летний мужчина отдыхал в Барселоне вместе с семьёй. Когда он проглотил ключи, то зашёл в торговый центр для того, чтобы обратиться за помощью. Однако охранники не смогли понять его речь. О том, почему они не смогли помочь пострадавшему — из-за того, что тот не знал местного языка или из-за застрявших в ключей, — не сообщается.

По словам охранников, путешественник выглядел достаточно бодрым, но взволнованным. Не поняв, что он говорит, они сначала попросили его выйти, а затем принудительно вывели из здания. В результате произошедшего мужчина чуть не умер прямо перед входом в ТЦ. Только когда он упал перед дверьми, охранники вызвали скорую помощь.

Врачи, приехавшие к ТЦ, удалили инородный предмет и даже смогли на время стабилизировать состояние пострадавшего. Несмотря на все попытки, помочь ему не удалось, турист скончался в больнице.

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