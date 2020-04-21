Карантин меняет привычный уклад жизни людей. И вместе с тем их привычки, предпочтения, а также финансовое положение. Какое влияние пандемия окажет на стиль людей, которые во время самоизоляции привыкли ходить исключительно в удобной одежде, и как на модной индустрии скажется падение доходов населения? Об этом и многом другом в интервью NEWS.ru рассказал дизайнер Игорь Чапурин.

— Игорь Вячеславович, можно ли говорить о том, что люди сделают выбор в пользу комфортной одежды после того, как привыкли к ней на карантине?

— Карантин, если только он не затянется надолго, кардинально не изменит вкусы потребителей. Однако его влияние всё же будет ощутимо. Привычка к удобной одежде «не для чужих глаз» не противоречит текущим трендам. Мы давно живём в век комфорта с доминированием спортивного кроя, кроссовок, мягких форм и объёмных силуэтов. Но, как мне кажется, вынужденный home style, в котором на карантине живут очень многие, напротив, стимулирует у покупателей желание приобрести одежду другого формата — нарядные платья, сложные жакеты, идеально сидящие брюки и так далее. Проще говоря, людям после самоизоляции захочется красоты, изысканности и модного флёра. Другой вопрос — что из этого они смогут себе позволить. А вот запрос на экологичность одежды, ответственное потребление и вещи, за которыми стоит какая-то здравая идея, станут приметами нового времени. На смену стритвиру, возможно, придёт винтаж.

— Почему после карантина возрастёт запрос на экологичность одежды и ответственное потребление?

— Эти тренды были актуальны и до карантина, но после их роль ещё больше возрастёт. Находясь в самоизоляции, люди всё больше понимают ценность простых, естественных вещей — семьи, здоровья, близких. Ажиотажное потребление не просто становится ненужным, оно становится немодным.

Любопытно, что профессионалы, которые застали эпоху, когда мода ещё не стала повальным увлечением и глобальной индустрией, первые призвали сократить нагрузку на экологию и планету в целом. Например, Джорджо Армани провёл показ без зрителей, а затем и вовсе заявил, что индустрии не нужно такое количество показов и столько одежды, сколько производится сейчас. Карантин станет катализатором перехода к экологичной одежде и ответственному потреблению.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как на отрасли скажется снижение доходов россиян из-за карантина?

— Кризис и карантин, безусловно, повлияют на моду. Уже влияют. Выживут самые жизнестойкие и гибкие бренды. Я думаю, что многим придётся начинать с нуля и в целом количество марок одежды сократится.

В условиях сжавшегося спроса бренды будут отдавать предпочтение гибким универсальным специалистам, которые смогут чутко реагировать на вызовы времени. Держать раздутый штат станет нецелесообразно, поэтому требования к эффективности каждого члена команды возрастут..

Из-за карантина приоритеты потребителей изменятся, и многим просто не нужна будет ещё одна пара кроссовок или худи. Но, как это ни банально, кризис — это время возможностей, поэтому у по-настоящему креативных дизайнеров есть шанс громко заявить о себе, занять свою нишу. Хоть вначале она и будет крайне мала, так как спрос в конце 2020-го и в следующем году неизбежно упадёт. Но то, что люди будут хотеть выглядеть хорошо и покупать красивую одежду и после карантина — это факт. И он неизменен.

Возможно, тяжело придётся люксу и среднему сегменту. Более гибкими могут оказаться марки недорогой одежды. Они будут способны дать потребителям доступный продукт. Ведь прослойка, которая раньше покупала дорогие вещи, неизбежно сократится из-за падения доходов во всем мире.

Кроме того, более гибкими, как бы это странно ни звучало, могут оказаться бренды, которые работают над созданием уникальных вещей по индивидуальным меркам клиентов. Работа с эксклюзивом, с haute couture (высокая мода. — NEWS.ru) — это вершина модного бизнеса в плане портновского искусства. Такие предметы гардероба останутся востребованными потому, что перейти с вещей, которые созданы по твоим меркам, на «готовое платье», сложно. Это негибкий спрос. У таких вещей всегда будет своя аудитория, так же как у дорогих механических часов. Она неизбежно сократится после кризиса, но не исчезнет.

— Усилили ли во время карантина модные инфлюенсеры влияние на подписчиков? С одной стороны, люди сидят дома и проводят больше времени в интернете. Однако, с другой, у блогеров сейчас нет возможности пользоваться услугами фотографов.

— Кардинальных сдвигов в этом плане не будет. Те, кто поддавался такому влиянию, продолжат следовать героям социальных медиа. Люди, которые искали свой путь и старались самостоятельно сформировать своё информационное поле, продолжат существовать в нём, прислушиваясь либо к собственному вкусу, либо к профессиональному мнению глянцевых критиков и журналистов.