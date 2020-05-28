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Кенсингтонский дворец указал Tatler на ошибки в статье про Кейт Миддлтон

15:07, 28 мая 2020

Кенсингтонский дворец заявил, что статья журнала Tatler о герцогине Кембриджской содержит «ошибки».

Издание написало о злости супруги принца Уильяма из-за возросшей нагрузки в связи с отказом принца Гарри и Меган Маркл от исполнения обязанностей работающих членов британской королевской семьи и отъездом в Штаты.

Журналисты также рассказали о ссоре Кейт Миддлтон и Меган Маркл перед свадьбой экс-актрисы. По данным Tatler, жена принца Уильяма настаивала на том, что подружки невесты должны быть в колготках, а Меган Маркл выступала против.

Эта история содержит множество неточностей и ложных искажений, которые не были переданы для согласования в Кенсингтонский дворец до публикации, — цитирует Sky News заявление дворца.

Главный редактор Tatler Ричард Деннер заявил, что во дворце знали о материале заранее. Он подчеркнул, что уверен в авторе статьи Анне Пастернак и её источниках.

NEWS.ru писал, что Меган Маркл пожаловалась друзьям на особое отношение королевской семьи к Кейт Миддлтон.

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