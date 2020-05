Кенсингтонский дворец указал Tatler на ошибки в статье про Кейт Миддлтон

Издание написало о злости супруги принца Уильяма из-за возросшей нагрузки в связи с отказом принца Гарри и Меган Маркл от исполнения обязанностей работающих членов британской королевской семьи и отъездом в Штаты.

Журналисты также рассказали о ссоре Кейт Миддлтон и Меган Маркл перед свадьбой экс-актрисы. По данным Tatler, жена принца Уильяма настаивала на том, что подружки невесты должны быть в колготках, а Меган Маркл выступала против.