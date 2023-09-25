Как прошел фестиваль в честь Всемирного дня русского единения Блогеры и звезды собрались в парке Горького

Фото: Архивы пресс-служб

В Москве прошел фестиваль в честь Всемирного дня русского единения в парке Горького. Это мероприятие привлекает внимание как молодежи, так и старшего поколения. О блогерах, «отвечающих России взаимностью», контент-советах от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и вызовах, которые ставит современная действительность перед новым поколением, — в материале NEWS.ru.

Чем на самом деле привлек москвичей и гостей фестиваль в парке Горького

Генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» (компания выступила одним из организаторов) Алина Зиннатуллина в интервью NEWS.ru отметила масштаб мероприятия, которое второй год подряд проходит в эти даты в парке Горького в Москве. Как она подчеркнула, празднование проходит «широко, мощно, красиво и модно».

«Мы решили не скромничать и привлечь большое количество артистов. Сегодня здесь собрались более 500 блогеров, а на центральной сцене — 18 звезд и девять звездных ведущих», — рассказала организатор.

Площадка разделена на несколько тематических зон, чтобы каждый посетитель мог найти увлекательное занятие и получить максимум положительных эмоций и впечатлений. Так, в спортивном городке собрались любители активного образа жизни. Ярко-красный шатер понравился детям: внутри помещения клоуны-жонглеры и эквилибристы демонстрировали чудеса циркового мастерства.

На соседних площадках проходили беспроигрышные лотереи, премьеры различных шоу, мастер-классы от звезд интернета.

Фото: Архивы пресс-служб

Что объединило российские бренды в рамках фестиваля в парке Горького

О своих новых направлениях и проектах гостям фестиваля рассказывали представители отечественных брендов, выступивших соорганизаторами и партнерами праздника. Среди них «Газпром-Медиа Холдинг», Газпромбанк, телеканал ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, Yappy, RUTUBE, компания «Иннопрактика», продюсерский центр «Инсайт Люди», бойцовская лига «Наше Дело», молодежное сообщество «Вызов».

Как подчеркнула гендиректор «Инсайт Люди», все представленные бренды объединяют «любовь, гордость и непотребительское отношение к нашей стране».

«Мы все ценим то, что дает нам наша страна. И хотим отвечать России взаимностью. У нас нет потребительского отношения к жизни и к нашей стране. Наоборот, активная гражданская позиция, патриотические чувства и стремление созидать во благо», — отметила Зиннатуллина.

«Инсайт Люди» объединили творческих людей по всей России — актеров, музыкантов и блогеров — в единое сообщество. Как отметила Зиннатуллина, в проект уже вовлечены создатели творческого контента из более чем 70 городов России.

Фото: Архивы пресс-служб

Что такое «Вызов» и чем поможет будущим ученым и инженерам

Исполнительный вице-президент Газпромбанка и генеральный директор молодежного сообщества «Вызов» Андрей Серов обозначил работу с молодежным сообществом как одну из максимально приоритетных как в рамках фестиваля, так и в ежедневном формате.

«Хотим видеть на наших площадках больше молодых ученых, инженеров. Потому что через какое-то время мы будем запускать в космос ракеты, которые они сконструировали, пользоваться изобретениями которые они создают», — подчеркнул Серов..

Как добавил вице-президент, им удалось представить некоторых представителей молодежного научного сообщества широкой аудитории в рамках проекта «Вызов» на телеканале ТНТ. Так и появился «Вызов».

Андрей Серов выразил убежденность, что вовлечение молодого поколения в жизнь нашей страны должно быть еще более масштабным и повсеместным.

Фото: Архивы пресс-служб

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» и президент сообщества «Вызов» Наталья Попова подчеркнула, что для будущих изобретателей и ученых важно заявлять о себе и своих проектах в публичном поле. По ее мнению, с помощью коммуникации можно привлечь не только внимание потенциальных инвесторов к своему проекту, но также собрать команду единомышленников — «ребят-сверстников, которые проникаются идеей и потом придут в вашу лабораторию работать». Сообщество «Вызов» в числе прочих направлений деятельности планирует научить научную молодежь искусству самопрезентации.

Залогом успеха фестиваля в честь Всемирного дня русского единения Наталья Попова назвала заложенные в нем ценностные идеи дружбы и единения людей вокруг идей творчества и созидательства.

Какие советы дал начинающим блогерам комментатор Губерниев

Одним из спикеров на мероприятии стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В своей речи в рамках пресс-подхода он назвал главное качество, которое, по его мнению, необходимо блогерам и всем публичным людям.

«Жизнь показывает, что хорош тот блогер или публичный человек, который находится на одной волне с остальными людьми. Нужно находиться вместе с обществом и народом, дышать в унисон. Это значит понимать радости и боль людей в нашей стране», — подчеркнул Губерниев.

Фото: Архивы пресс-служб Дмитрий Губерниев

Он дал два совета начинающим блогерам — тем, кто только планируют делать свой контент в Сети.

«Во-первых, не бойся, как мне мама всегда говорила». А во-вторых, важно понимать, что люди по ту сторону экрана умнее, чем мы. Поэтому мы должны работать, подтягиваясь к нашей аудитории, но при необходимости подтягивая и ее«, — резюмировал он.

На центральной сцене мероприятия выступили «Дискотека Авария», Юлианна Караулова, Нюта, Чайный и Покровский, а также многие другие известные артисты и коллективы.

По оценкам организаторов, фестиваль посетили более 20 тысяч зрителей, тематические и развлекательная программы продолжались более восьми часов.