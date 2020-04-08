Кайли Дженнер снова стала самым молодым миллиардером по версии Forbes

https://static.news.ru/photo/34d1eab0-798f-11ea-b68f-fa163e074e61_660.jpg Кайли Дженнер Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская звезда реалити-шоу и инфлюенсер Кайли Дженнер второй раз стала самым молодым миллиардером по версии журнала Forbes.

Дженнер в этом году отмечает своё 23-летие. Она построила бизнес самостоятельно, когда запустила линию косметики в 2014 году, сообщает издание.

Впервые в список миллиардеров она попала в 2019 году. Предпринимательница заявила, что многим обязана соцсетям. На неё в общей сложности подписаны более 175 млн пользователей Instagram.

Как писал NEWS.ru, Кайли Дженнер выделила $1 млн на закупку медицинских масок и других средств защиты для работников сферы здравоохранения, которые борются с пандемией коронавируса.