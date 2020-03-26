https://static.news.ru/photo/701ec648-6f34-11ea-9516-fa163e074e61_660.jpg Кайли Дженнер Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская модель Кайли Дженнер выделила $1 млн на закупку медицинских масок и других средств защиты для работников сферы здравоохранения, которые борются с пандемией коронавируса. Об этом рассказала акушер-гинеколог Таис Алиабади на своей странице в Instagram.

Медик назвала самую молодую миллиардершу «красивым живущим ангелом».

Ты мой герой. Это щедрое пожертвование поможет спасти много драгоценных жизней, — написала врач.

Сама Дженнер ответила Алиабади в комментариях под фото. Она призналась медику в любви и поблагодарила её за заботу, которую она вкладывает во всё, что делает.

Пожертвование в пользу врачей и медсестёр, которые ведут борьбу с COVID-19, сделал и звезда Голливуда, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Он перевёл $1 млн, писал NEWS.ru.