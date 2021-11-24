Идея на 800 млрд рублей: раздаст ли Рогозин Интернет из космоса в 2024 году

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин загорелся новой грандиозной идеей стоимостью, по его же собственной оценке, 800 млрд рублей. На днях он заявил, что «если всё пойдёт по плану», то жители России получат свой «Интернет из космоса» уже в 2024 году. Станет ли спутниковый «Интернет от Рогозина» аналогом Starlink Илона Маска и британской OneWeb, будет ли он быстрее, дешевле и надёжнее мобильного и проводного, узнал NEWS.ru.

Зачем России понадобился свой Интернет

Появление спутниковой системы «Сфера», которая должна стать конкурентом зарубежных систем OneWeb и Starlink по обеспечению связи и доступа в Интернет, Владимир Путин анонсировал в 2018 году. Спустя два года президент России поинтересовался, почему программа так и не была утверждена. Тогда Дмитрий Рогозин объяснил задержку реализации проекта сложностями с финансированием и запросил на эти цели 1,5 трлн рублей. Однако член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов заявил РИА Новости, что эта сумма превышает 10-летний бюджет всей Федеральной космической программы России. Он призвал руководство ведомства оптимизировать затраты и привлечь частных инвесторов. В июне 2021 года глава Роскосмоса, как сообщал ТАСС , оценил стоимость системы уже несколько скромнее — в 800 млрд рублей.

На днях Дмитрий Рогозин сообщил о существенных сдвигах в работе над «Сферой»: по его словам, «если всё пойдёт по плану», в 2024 году Россия получит «Интернет из космоса». В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» он уточнил , что в 2021 году на «Сферу» выделили больше 12 млрд рублей, а в 2022-м ожидается получить ещё 7 млрд рублей. Эти деньги пойдут на создание двух лётных прототипов космических аппаратов «Скиф» (Интернет) и «Марафон» (Интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, второй — в 2023-м. Также деньги направят на закупку ракет-носителей для выведения в 2024 году спутников связи «Экспресс-РВ».

roscosmos.ru

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с NEWS.ru объяснил главную задачу появления в России собственного спутникового Интернета. Он заявил, что «для нас это важно исключительно с точки зрения покрытия Интернетом территории страны».

У нас огромная площадь, не везде мы можем обеспечить сигнал, не везде экономически эффективно строить наземные линии связи. Зачем, например, их прокладывать в тундре? Количество людей, которые там живут или мигрируют, незначительно. Исходя из этого, нам необходимо иметь спутниковый Интернет для удалённых участков страны, где живёт два процента населения страны. Это возможность ликвидировать цифровое неравенство, чтобы люди могли учиться, иметь доступ к той же телемедицине, — рассказал Эльдар Муртазин.

Сможет ли Рогозин запустить спутниковый Интернет в РФ в 2024 году

Опрошенные NEWS.ru эксперты скептически отнеслись к планам о запуске российского «Интернета из космоса» в 2024 году. Кроме того, экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко усомнился, что «Сферу» можно будет назвать стопроцентно отечественным проектом, поскольку без иностранного участия, по его мнению, реализовать его будет невозможно.

Технически возможность есть, но без международной кооперации это не представляется реальным. Можно слепить Чебурнет, но он сгодится только для ограничений. Говорю как инженер-конструктор: придётся применять иностранное программное обеспечение, да и «железо». По сути дела, надо поместить достаточно большую группировку спутников на околоземную орбиту — чуть выше линии Картмана (условная граница между атмосферой и космосом. — NEWS.ru), разместить на геостационарной орбите — то есть всё это должно висеть, по сути дела, стационарно над территорией РФ, — отметил Дмитрий Потапенко.

Эльдар Муртазин назвал сроки запуска российского спутникового Интернета, озвученные Дмитрием Рогозиным, маловероятными. По мнению аналитика, на это потребуется гораздо больше лет и говорить о появлении в России в ближайшие годы собственного аналога Starlink преждевременно.

Вопрос сводится к тому, будет ли у нас в 2024 году аналог Starlink. Нет, не будет. Starlink — низкоорбитальная группировка спутников. И чтобы создать аналогичную систему, нам понадобится не три года. Я думаю, в течение примерно 10 лет мы действительно будем строить низкоорбитальную систему. Но это, скорее всего, 2030–2031 годы. Ни OneWeb, ни Starlink мы в ближайшее время точно догонять не будем, — заявил Эльдар Муртазин.

Специалист добавил, что в настоящий момент, учитывая технические сложности и немалую стоимость «Сферы», этот проект «нелучший, в который мы сейчас можем ввязаться как страна».

Что не так с российским «Интернетом из космоса»

На вопрос о том, как скажется возможный запуск российского спутникового Интернета на стоимости услуг связи, эксперты ответили однозначно. Дмитрий Потапенко заявил, что «это будет конский ценник с очень дорогим оборудованием и очень дорогой минутой». Эльдар Муртазин также призвал готовиться к высоким ценам.

Спутниковый Интернет всегда, по определению будет дороже операторского, мобильного, проводного. Причина проста: чтобы обеспечить надёжное покрытие, на орбиту придётся вывести тысячу аппаратов. А может, и больше, — подчеркнул Муртазин.

Министерство Обороны/roscosmos.ru

Но ключевым вопросом, считает Потапенко, является даже не стоимость услуг, полученных благодаря «Интернету из космоса», а недостаточная техническая готовность большинства устройств, имеющихся сейчас у россиян, принять и обработать сигнал от спутника.

Проблема заключается в устройствах потребителей. Они не очень хорошо определяют себя в пространстве даже сейчас: когда вы ходите со своим «металлоломом», смартфоны, конечно, определяют вашу геолокацию, но в условиях той же городской застройки они начинают «теряться». Плюс у нас глушилок вагон и маленькая тележка. И теперь эта коробочка в вашем кармане должна прогнать сигнал туда-сюда и ещё не грохнуться. Основное ограничение будет в вашей железяке в кармане, — признался Потапенко.

Кроме того, у экспертов есть опасения по поводу скорости работы спутникового Интернета. Эльдар Муртазин обратил внимание на задержку, с которой сигнал сейчас передаётся с Земли.

Проблему со скоростью в перспективе определённо придётся решать. Тот же Starlink — это не очень быстрый Интернет. Он относительно дешёвый, но не очень быстрый. Сигнал сверху, от спутника, вниз проходит достаточно быстро, а вот при прохождении с Земли в обратную сторону есть задержка. Канал узкий, — пояснил аналитик.

В оценке экономической целесообразности реализации проекта, который позволил бы обеспечить россиян отечественным спутниковым Интернетом, эксперты также оказались единодушны. Потапенко признался, что с этой точки зрения относится к идее с осторожностью. Муртазин, в свою очередь, отметил: несмотря на то что «низкоорбитальные группы спутников маложивущие», при определённом спросе «экономически их можно в лучшем случае вывести в ноль».